〈台灣大法說〉5G帶動 台灣大月租費成長25% 看好滲透率將優於4G

台灣大 (3045-TW) 今 (6) 日舉行線上法說，總經理林之晨表示，5G 開台後，9 成以上消費者選擇 999 元以上資費，帶動 4G 續約 5G 的用戶提升，單月月租費已成長 25%，看好 5G 滲透率將比 4G 更快。

林之晨指出，7 月 5G 開台後，電信業者的 5G 吃到飽資費皆提高，攜碼門號數持續減少，可見台灣行動市場逐漸走向良性競爭，隨著網路佈建加快、iPhone 12 系列開賣，以及 5G Android 手機選擇性變多，帶動台灣大 5G 申辦動能。

林之晨表示，5G 滲透率較 4G 時期成長 50%，從內部資料來看，5G 用戶中，9 成用戶選擇 999 元以上資費、58% 選擇 1399 元以上，帶動 4G 續約 5G 用戶，月租費成長 25%。

基地台方面，林之晨指出，目前約建置 4000 座 3.5G 高速基站，目標年底完成 6000 座基站。

另外，iPhone 12 系列開賣後出現缺貨現象，是否缺貨潮已趨緩，林之晨指出，本季手機需求會比去年同期多，不過 iPhone、Google Pixel 等 5G 手機，仍須視供應鏈狀況，預期未來 2-4 周會緩解。

遠傳與亞太電合作再深化，不只 5G 將進行合作，日前宣布 4G 網路也有望共頻共網，台灣大是否會與其他業者合作，林之晨回應，都保持開放心態，有任何新進展將會與外界公佈。

台灣大第 3 季稅後純益 28.19 億元，季減 7.51%，年減 13.34%，每股純益 1.01 元；前 3 季稅後純益 91.8 億元，年減 3.7%，每股純益 3.27 元。