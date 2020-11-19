〈美股盤後〉疫情惡化紐約重啟停校 道瓊最後30分鐘閃跌急崩

週三 (18 日) 美股上演逆轉行情，早盤輝瑞疫苗再傳佳音，道瓊開盤小幅上漲，但隨歐洲和美國新增確診率高漲，紐約市宣布週四重啟停校措施，尾盤最後半小時，美股拋售潮劇烈，道瓊閃崩收黑逾 300 點。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續發燒，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 5579 萬例，死亡數突破 134 萬例。美國累計確診超過 1,136 萬例，累計死亡數超過 24.8 萬。

紐約市確診 7 天平均確診率超 3% 後，紐約市學校將於週四再度關閉，啟動遠距教學，紐約市長白思豪 (Bill de Blasio) 稱，目前紐約市正處艱難的境地，必須將市民的健康與安全放在首位。

川普法律戰未停歇，週三川普要求威斯康辛州 (威州) 進行部分重新計票，並已支付 300 萬美元驗票費用，預計威州週四將發布驗票命令，開始為期 13 天驗票期。

隨著新紓困案未有進展，美國里士滿 Fed 分行總裁巴金 (Tom Barkin) 週三表示，Fed 持續維持資產購買計畫不變，但將視情況評估是否需要更多量化寬鬆 (QE)。

週三 (18 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 344.93 點，或 1.16%，收 29,438.42 點。

標普 500 指數下跌 41.74 點，或 1.16%，收 3,567.79 點。

那斯達克指數下跌 97.74 點，或 0.82%，收 11,801.60 點。

費城半導體指數下跌 18.37 點，或 0.72%，收 2,530.59 點。

標普 11 大板塊一片血海，能源、公用事業、醫療保健領跌。(圖片：FINVIZ)

科技五大天王集體震盪崩跌。蘋果 (AAPL-US) 下跌 1.14%；臉書 (FB-US) 下跌 1.10%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 1.19%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 0.96%；微軟 (MSFT-US) 下跌 1.32%。

道瓊 30 檔成分股一片哀悽。波音 (BA-US) 下跌 3.21%；雪佛龍 (CVX-US) 下跌 3.17%；沃爾格林聯合博姿 (WBA-US) 下跌 2.94%；聯合健康 (UNH-US) 下跌 2.16%；Honeywell (HON-US) 下跌 2.06%。

費半成分股多收低。AMD (AMD-US) 下跌 0.98%；英特爾 (INTC-US) 下跌 1.03%；NVIDIA (NVDA-US) 上漲 0.05%；高通 (QCOM-US) 下跌 1.14%；美光 (MU-US) 下跌 2.02%。

台股 ADR 多收高。台積電 ADR(TSM-US) 上漲 1.27%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 1.79%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 0.53%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.05%。

焦點個股消息

輝瑞 (PFE-US)、BioNTech (BNTX-US) 疫苗有效性高達 95%，最遲週五向 FDA 申請緊急使用授權，預計疫苗交付將在聖誕節前開始。兩家公司分別收紅 0.78% 和 4.04%。

特斯拉 (TSLA-US) 年底前將納入標普，繼週二其股價大漲逾 8% 後，週三特斯拉延續漲勢，收紅 10.20% 至每股 486.64 美元，接近歷史高位。

特斯拉連日收紅。(圖片：AFP)

Alphabet (GOOGL-US) 首席財務長表示，Google 員工生產力已回到疫情之前的水平，但其股價仍隨大盤收黑 1.19%。

美國聯邦航空總署 (FAA) 週三正式批准波音 737 Max 恢復商業飛行，結束長達 20 個月的禁飛令，然而，摩根士丹利警告稱，波音看漲情緒超出基本面，波音 (BA-US) 尾盤急轉直下，收黑 3.16% 至每股 203.30 美元。

蘋果週三宣布調降小型程式開發商的 App Store 佣金，抽成降至 15%，這是 2008 年推出以來的重大變革，蘋果股價收黑 1.14%。

通用汽車 (GM-US) 上漲 1.76%，通用汽車傳將使用其 Ultium 電池技術製造尼古拉重型電動皮卡，並成為 Hydrotec 燃料電池的獨家供應商。

經濟數據

美國 10 月新屋開工年化數報 153 萬戶，預期 144.8 萬戶，前值自 141.5 萬戶上調至 145.9 萬戶

美國 10 月新屋開工年化月增率報 4.9％，前值自 1.9% 上修至 6.3%

美國 10 月營建許可總數報 154.5 萬戶，預期 157 萬戶，前值自 155.3 萬戶下調至 154.5 萬戶

美國 10 月營建許可月增率報 0％，預期 1.6%，前值自 5.2% 下調至 4.7%

華爾街分析

Inverness Counsel 首席投資策略師 Tim Ghriskey 表示，這是一個混亂的市場，因為投資者不知道究竟該關注哪個時間段？這是短期疫情持續傳播 (6 到 9 個月) 與日後人人接種疫苗 / 病毒被根除間的權衡。

Tim Ghriskey 補充，目前還有很多問題未解決，但市場傾向於投入價值股和週期性股票。

EP Wealth Advisors 投資組合策略主管 Adam Phillips 表示，過去幾週的消息使市場情緒激增至過度樂觀，疫苗發展雖帶來希望，在隧道盡頭暗示了曙光，但並不能確定黑暗的隧道到底有多長。