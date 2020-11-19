高盛：Apple One添服務營收柴火 iPhone地區營收喜憂參半

週三 (18 日) 高盛預測蘋果 iPhone 2020 年地區性銷售喜憂參半，但 Apple One 訂閱服務將為服務營收增添柴火。

高盛週三在給投資者的一份報告中，分析師 Rod Hall 針對蘋果 (AAPL-US) 向美國證券交易委員會提交的年度 10-K 報告提出其重要結論和發現。

Rod Hall 表示，2020 年蘋果 10-K 報告中的大部分數據皆與預期相符，這是由於 iPhone 12 發布晚於往年。

App Store 服務訂閱成長率從 3 月份峰值下降，但是 Rod Hall 認為，10 月 30 日推出的 Apple One 可能會提升蘋果第四季服務營收成長率，此外，Rod Hall 預測，來自搜尋引擎 TAC 的營收亦可能對季增、年增率做出貢獻。

Rod Hall 還預測，若冬季出現新一輪大封鎖，可能會導致服務營收進一步增長。

硬體營收方面，蘋果在其 10-K 報告中指出，2020 年 iPhone 在全球各地的銷售喜憂參半，iPhone 營收在歐洲和亞太地區有所成長，但在日本和大中華地區卻有所下降。

Rod Hall 稱，蘋果未提到 iPhone 於美洲營收趨勢，與前一年相比，這可能沒有什麼實質性變化。