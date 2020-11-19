〈能源盤後〉疫苗新進展利多 抵消庫存連升2週壓力 原油登2個月高點

週三 (18 日) 交易，原油期貨價格收高，係因新冠治療和預防措施有更新消息，讓原油創下 9 月初以來的最高收盤價，即使在 EIA 報告顯示美國國內原油庫存連 2 週上升後，原油仍守住漲幅。

輝瑞 (PFE-US) 週三稍表示，其與 BioNTech SE (BNTX-US) 合作開發的新冠候選疫苗在臨床試驗的最終分析中，有效性達 95%，從而提供了臨床研究更樂觀的進展。

瑞穗證券能源總監 Robert Yawger 指出，在輝瑞公布上述消息後，原油價格大幅上漲，令 WTI 原油邁向挑戰關鍵阻力點——每桶 43.06 美元，係 11 月 11 日創下的 2 個多月高點。

此前，Moderna (MRNA-US) 週一宣布，候選疫苗目前在最後階段研究上證實降低新冠病毒感染率的有效性達 94.5%

12 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 39 美分或近 0.9%，收每桶 41.82 美元，但脫離盤中高點 42.46 美元。

1 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 59 美分或近 1.4%，收每桶 44.34 美元。

根據道瓊斯市場數據，WTI 和 Brent 原油均創 9 月初以來的最高收盤價。

EIA 報告

EIA 週三公布，上週 (11/13 止) 美國原油庫存增加了 80 萬桶，高於預期。根據 S&P Global Platts 調查，分析師平均預期上週原油庫存增加 10 萬桶，但遠低於 API 週二公布增加 420 萬桶的水準。

EIA 報告也顯示，俄克拉荷馬州庫欣儲油中心當週庫存增加 120 萬桶。與此同時，汽油庫存增加 260 萬桶、蒸餾油庫存下降 520 萬桶。

根據 S&P Global Platts 調查，分析師平均預期汽油庫存增加 30 萬桶、蒸餾油庫存下降 180 萬桶。

12 月交割的汽油期貨價格上漲 0.8%，收每加侖 1.1629 美元。

12 月交割的熱燃油期貨價格上漲 2%，收每加侖 1.2640 美元。

12 月交割的天然氣期貨價格上升 0.7%，收每百萬 Btu 2.712 美元。

交易者將持續衡量 OPEC + 的進展，週二 OPEC + 旗下的 JMMC 委員會未能宣布給予月底 OPEC 會議和 12 月 1 日的 OPEC + 會議的產量新建議。

Tyche 資本顧問公司執行董事 Tariq Zahir 表示，「延遲提供生產政策指導，這不令人意外，且月底狀況會更清晰。」

OPEC + 原定明年起放寬減產限制，但因新冠疫情日益加劇，各地再次實行封鎖措施，挫傷需求前景，市場越來越相信 OPEC + 將推遲放寬減產限制。

「OPEC 現在就是敞開大門看看各種可能性，看未來幾週需求可能會受到多嚴重的打擊，值得注意的是，利比亞石油產量也持續上升，在他們達到之前的產量水準之前，他們不受任何限制拘束。」

「目前，能源價格將持續疲弱，因為美國將實施進一步的防疫限制。」Tariq Zahir 說。