〈能源盤後〉美假期旅行料大減 紐約關閉學校 需求前景受挫 原油收跌

週四 (19 日) 交易，原油期貨價格收低，WTI 原油 4 日來首見下跌，係因美國與全球新冠病例持續增加，原油需求前景更受挫，掩蓋了疫苗正面消息帶來的利多。

分析師認為，OPEC 內部的統一性令人擔憂，這也構成價格壓力。

與此同時，天然氣期貨價格遭重挫，係因 EIA 報告顯示上週供應量增加程度大於預期。

12 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 8 美分或近 0.2%，收每桶 41.74 美元，該期貨價格過去 3 日均收高，本週五屆期。

1 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 11 美分或近 0.3%，收每桶 41.90 美元

1 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 14 美分或近 0.3%，收每桶 44.20 美元。

WTI 和 Brent 原油週三均收在 9 月初以來的最高點，但分析師認為，新的防疫封鎖措施給市場帶來壓力。

紐約市週三宣布關閉所有公立學校，因該市的病毒檢測陽性率達到 7 日平均 3％的水準，為保持學校開放與否的臨界點。美國大部分地區 (包括農村和城市地區) 病例增加，醫療體系已背負沉重壓力。

Schneider Electric 全球研究分析部門主管 Robbie Fraser 表示，「本週美國各州新防疫限制措施明顯增加，係因在傳統旅行假期前夕，病例已創下新高紀錄。」

「這毫無疑問，今年假期旅行人數將遠低於正常水準，雖然目前還不清楚會低到什麼程度。」

專家估計，即使本季汽油價格已是 2016 年來最便宜的水準，與去年相比，感恩節前一週的旅客人數仍將下降多達 45%。

但也有正面消息，週四下午報導指出，美國很快會重啟紓困方案的談判。參議院多數黨黨魁 Mitch McConnell 同意就潛在援助方案與民主黨重啟談判。

與此同時，OPEC + 出現內部關係緊張的跡象。根據報導，不願具名的 UAE 官員質疑了加入 OPEC 的利益。

11 月 30 日與 12 月 1 日將召開 OPEC 與 OPEC + 會議，討論是否延長現行減產計畫，或者照原定計畫在 1 月時放寬生產限制。

德國商銀商品分析師 Eugen Weinberg 報告指出，「看到其他地區產量上升，現在 OPEC 核心國之一的 UAE 似乎開始不願意維持減產。」

由於俄國產量也增加，因此沙烏地阿拉伯的負擔會更重。

「如果 OPEC 能重建產量紀律，將可提振市場對該組織的信心。這意味著，沙烏地阿拉伯的行動可能會與 3 月相同，也就是很有可能再發動一場價格戰。」今年 3 月沙國和俄羅斯之間發動了長達一個月的價格戰，並讓市場充斥大量原油。

其他能源商品

12 月交割的天然氣期貨價格下跌 12 美分或 4.4%，收每百萬 Btu 2.592 美元。

EIA 報告顯示，上週 (11/13 止) 天然氣庫存增加 310 億立方英呎。根據 S&P Global Platts 調查，分析師平均預期天然氣庫存增加 220 億立方英呎。