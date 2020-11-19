【袁志峰專欄】大市成交縮減，上漲動力不足

今天推介 - 中國旺旺 (151), 上日收市 $5.42

1) 股市前景

恒指連升 3 日，收市創 8 個月新高，但大市成交額持續縮減，反映上漲動力略嫌不足，估計短期有技術調整，大型科技股弱勢不變，建議短線操作以舊經濟股為主。

今天推介是中國旺旺 (151) — 公司主要業務為製造及銷售米果、乳品及飲料產品，今日公布中期業績。截至今年 3 月 30 日止年度，收入按年跌 3% 至 201 億元人民幣，盈利按年升 5% 至 36.5 億元人民幣，全年度每股派息 0.322 港元，派息比率達 100%，公司財政穩健，3 月底持有淨現金約 83.8 億元人民幣。今年 8 月 20 日至 10 月 16 日，公司動用 10.03 億港元在公開市場回購 1.876 億股，平均每股回購價為 5.35 港元，預期公布中期業績後將繼續回購股份。現價對應市盈率 16.9 倍，股息率高達 6.0%，估值偏低，維持買入建議，目標價 6.0 元，止損價 5.15 元。

2) 上日中港股市況總結

周三恒指平開，早段窄幅震盪，午市前急升，最多曾升 203 點，午後回落但尾市再攀升，收報 26544 點，升 129 點或 0.5%，創 8 個月新高。成交額按日減 7% 至 1338 億元，11 月以來日均成交額 1665 億元。港股通南向資金轉為淨買入 18 億元，11 月以來累積淨買入增至 426 億元。

藍籌股 31 升 16 跌 3 持平。吉利汽車 (175)、太古公司 (19) 及華潤置地 (1109) 分別漲逾 6%、5% 及 3%，是升幅最大恒指成份股。其次是蒙牛乳業 (2319)、申洲國際 (2313) 及舜宇光學 (2382) 皆漲逾 3%。恒隆地產 (101) 及領展房産基金 (823) 皆跌逾 1%，是表現最差藍籌。

恒生科技指數升 0.5%，成份股 16 升 11 跌 3 持平，大型科技股漲跌不一。騰訊 (700) 漲逾 1%，其餘 5 隻最大科技股變動少於 1%。丘钛科技 (1478) 及華虹半導體 (1347) 分別漲逾 7% 及 5%，是表現最好成份股。金山軟件 (3888) 及心動公司 (2400) 分別跌逾 3% 及 1%，是跌幅最大纯份股。

板塊方面，太陽能、汽車、黄金及體育用品股跑赢大市。保利協鑫能源 (3800) 升 14%。信義光能 (968)、協鑫新能源 (451) 及福莱特玻璃 (6865) 皆升逾 4%。比亞迪 1 股份 (1211)、長城汽車 (2333) 及東風集團 (489) 升 3%-4%。紫金礦業 (2899) 及山東黄金 (1787) 漲 3%-4%。安踏體育 (2020) 及李寧 (2331) 漲逾 3%。紙業股下跌。玖龍紙業 (2689) 及理文造紙 (2314) 分別跌 8% 及 3%。

周三上証指數平開，其後輾轉做好，最多升 0.6%，午後回軟，收報 3347.3 點，升 0.2%。深証成指跌 0.5%，科創 50 指數跌 0.8%。滬深兩市總成交減至約 8200 億元 (人民幣 · 下同)，環比減少約 300 億元。滬深股通北向資金淨賣出 1500 萬元，11 月以來累積淨買入 333 億元。

3) 宏觀 / 行業訊息

美國財政部公佈的最新數據顯示，中國持有美國國債的規模連續第 4 個月下降，按月減少 63 億美元至 1.062 萬億美元，是自 2017 年 2 月以來最低水平。(蘋果日報)

4) 個股訊息

中國交易商協會發布公告稱，因發現海通證券 (6837) 及其相關子公司，涉嫌為永城煤電控股違規發行債券提供幫助，以及涉嫌操縱市場等違規行為，將對海通證券及其相關子公司開展自律調查。(信報)