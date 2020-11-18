〈觀察〉二波疫情成車市反彈絆腳石？ 三因素解析趨勢仍正向

北半球進入秋冬後，歐美、東南亞等地陸續傳出二波疫情，市場也擔憂谷底反彈的車用市場恐再度出現拐點，不過，業界人士則認為，在有前次防疫經驗、加上經濟考量、以及後疫情助益汽車銷售等因素，估車市反彈趨勢依舊正向。

車用市場在今年上半年受到疫情嚴重衝擊，2-3 月以後訂單急速冷凍，不過，隨著疫情稍緩、下半年起，各國重啟經濟活動，車廠也逐步復工，隨著稼動率提升，鋼鐵、車用扣件、車用系統，以及相關電子零組件業者也明顯感受到需求回升。

以各國狀況來看，鋼鐵廠、電子零組件業者不約而同認為，中國市場恢復最為迅速，不僅第四季已經回到正常水準，且還持續向上，雖然全年來看，受到疫情影響仍將面臨衰退，但預計明年可望恢復成長。

其餘主要車用市場方面，美國以及日本等東亞國家恢復狀況也不錯，僅次於中國，另外，歐洲、東南亞以及中南美洲，同樣逐步回溫當中，業者分析，全球主要車用市場大概已經恢復 7-8 成左右的水準，年底可望恢復正常水準。

不過，近期歐美、東南亞再傳二波疫情，部分城市更在次封鎖，但業者分析，相較第一次疫情爆發，沒有經驗採取全面封城，二波疫情無論是政府、民間，對防疫概念以及經驗都有所提升。

此外，今年以來，疫情重創各地經濟發展，業者認為，汽車工業牽動的供應鏈廣泛，加上目前看工業城封城狀況不若年初嚴峻，認為車廠還是能在加強防疫措施下，維持正常的開工水準。

另一方面，疫苗尚未問世前，各地民眾仍無法出國旅遊、出差，添購汽車自用，也能減少搭乘大眾運輸，兼具防疫，也將刺激汽車、電動車銷售趨勢。