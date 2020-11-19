【中信投信】十四五引擎啟動 中信中國50有潛利

11 月 13 日，美股首次發生前十大交易個股中，中概股佔了 5 席！這是歷史上前所未見的現象，留名青史的 5 檔中概股分別為：蔚來汽車、阿里巴巴、理想汽車、拚多多、小鵬汽車，尤其第一名蔚來汽車交易量高達 274 億美元，破千億人民幣，A 股市場從沒有一支股票單日成交額到達這個量級。

中信投信表示，這 5 檔中 3 檔是電動車製造商、2 檔是電商，全部都是新經濟產業，尤其綠能作為目前十四個五年計畫中能見度最高的政策，將電動車產業推到市場的鎂光燈前，成為近期市場最大亮點。

中信中國 50（00752）經理人葉松炫分析，中國國務院於 11 月初發表《新能源汽車產業發展規劃（2021－2035 年）》目標設定到 2025 年，新能源汽車的銷售量將達到汽車新車銷售量的 20%，目前中國電動車銷售約占總額的 4%，也就是說未來將有 4 倍的成長空間；根據規劃，2035 年純電動車將成為銷售車輛的主流，公用領域用車全面電動化。

葉松炫指出，電動車發展從上海政府發放車牌的限制可見端倪。取得上海的車牌需要通過許多行政限制（例如取得上海戶口），不少來往汽車都是外省市的車牌，但上海市於 10 月底宣告將限制外省車牌於特定時間不得通行，僅對綠牌（電動車車牌）網開一面，形成眾人瘋狂搶購電動車的熱潮。上海的情況只是冰山一角，空汙考量下，其他省市未來亦可能跟進。這也解釋了，為什麼中國電動車廠商，突然在美股交易量爆增，隨著十四五施行細節逐步揭露，相關產業漲幅值得期待。

葉松炫指出，十四五作為陸股最火熱的焦點，股價多半提前反應，報酬率也呈現「遞減效應」。根據 FTSE Russell 研究，自 1990 年以來，中國股市在 5 年規劃的頭 2 年相對於全球股市有 30%、22% 的超額報酬，但後 3 年的報酬率就遠比頭 2 年遜色。預料本次十四五股市也將提前反應相關產業發展性，電動車就是相當典型的例子。

隨中國經濟轉型，明年重點仍在科技板塊跟消費板塊，新經濟相關陸股股價有望持續走高。陸股 ETF 市面上的選擇不少，每檔 ETF 追蹤的指數，成分股差異甚大，想把握十四五商機的投資人，須謹慎選擇合適標的。

葉松炫分析，多數陸股指數都以金融傳產為重，科技產業相對較少，例如上證 50 指數中超過 6 成是金融股，上證 180 指數超過 4 成是金融股，滬深 300 指數也有 5 成投資於傳產類股。僅有少數指數，如中信中國 50 追蹤的 MSCI 中國外資自由投資 50 不含 A 及 B 股，約 6 成分股為電商、電動車等高科技公司。

由於成分股不同，報酬率亦存在差距。根據彭博統計，從年初市場低點以來 (3 月 23 日至 11 月 13 日)，中信中國 50 追蹤的 MSCI 中國外資自由投資 50 不含 A 及 B 股報酬率約 51.1%，明顯高於傳產比重高的上證 50 指數、上證 180 指數等，其報酬率僅 30% 左右。

亮眼的報酬率也吸引散戶為中國中國 50 按讚，從 10 月 26 日開放零股交易至 11 月 13 日止，中信中國 50 為陸股 ETF 中交易量第一名的標的；根據 CMoney 統計，中信中國 50 也是今年以來至 11 月 13 日，若不計入今年新發行陸股 ETF，為唯一規模成長的原型陸股 ETF，看好中國新經濟成長的投資人，不妨適時分批佈局。

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