三大利多匯聚 新興市場大有機會

新冠肺炎疫苗研發接連傳出好消息，明年上半年數支疫苗可望進入量產，明年下半年生活就有機會恢復正常模式。受此消息激勵，全球股市、原物料與能源價格紛紛大漲。而大部分組成國都是能源或原物料出口國的新興市場，額外還有貨幣轉強與落後補漲的優勢，股市前景樂觀。

1. 市場緊張情緒紓緩，有利新興市場貨幣表現

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，資料日期: 2020/11/17。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

新興市場國家大部分都仰賴海外資金，因此，任何風吹草動都有可能造成資金外逃與貨幣貶值。從上圖可看出，當恐慌指數狂飆時，新興市場貨幣往往跟隨大幅貶值；恐慌指數降低或是變化較小時，新興市場貨幣表現則較為強勁。經歷美國選舉不確定性降低帶來的下滑後，目前恐慌指數為 22.4，仍高於過去 10 年平均的 17.7，未來還有進一步下降空間，有利新興市場貨幣未來表現。

2. 原物料出口國多，新興股市可望受惠於全球需求復甦

疫苗除了透過降低市場不確定性而有利新興市場貨幣外，生活恢復正常帶來的需求復甦，將推升原物料與能源價格。原物料與能源為新興市場多國主要出口來源，全球需求會復甦同時帶來出口商品數量與價格的提升，有助新興市場各國經濟成長。以出口高度集中於原物料的拉丁美洲為例，過往股市表現與商品價格高度相關，但近期股市漲勢卻遠遠落後於商品價格，未來潛在上漲空間巨大。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，採 MSCI 新興市場拉丁美洲指數，資料日期: 2020/11/17。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

3. 盈餘修復成投資主軸，今年輸家可望成為明年贏家

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，採 MSCI 新興亞洲、MSCI 新興東歐與 MSCI 新興市場拉丁美洲指數，資料日期: 2020/11/17。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

與近期科技類股表現開始落後於能源與金融類股一樣，新興市場股市內部差異大，未來新興市場股市領漲區域也可能換人。今年以來，整體新興市場股市上漲 10.28%，表現與已開發國家股市的 10.74% 相差無幾。但若從區域來看，新興亞洲上漲 20.23%，遙遙領先新興東歐與拉丁美洲的 - 20.99% 與 - 25.13%。而股市獲利便可解釋這差異，與去年底相比，新興亞洲每股盈餘下降 12.8%，新興東歐與拉丁美洲分別下跌 56.1% 與 71.6%。我們認為明年投資主軸將從今年的本益比擴張轉換成盈餘修復，屆時每股盈餘下滑更多的東歐與拉丁美洲股市，都有機會逆轉勝並帶領整體新興市場股市繼續向前衝。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

看好趨勢反轉，新興市場基金可從區域配置下手

貨幣轉強、原物料價格攀升與落後補漲都是看多新興市場股市的原因，而其中的新興東歐與拉丁美洲股市又有機會跑贏新興亞洲。基金挑選上，可選各天期績效都特別突出的全球新興市場基金或是拉丁美洲與新興東歐配置權重較高者下手。

鉅亨精選基金

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「鉅亨買基金」獨立經營管理

本資料僅供參考，「鉅亨買基金」已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之完整性。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人應依其本身之判斷投資，若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責，本公司無須負擔任何責任。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

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