聯陽估缺貨至明年第一季 明年新品量產營運樂觀

聯陽 (3014-TW) 法說會指出，受惠居家辦公需求強勁，公司產品缺貨至少到明年第一季，第四季營運淡季不淡，且因新品影像擷取晶片打入國內視訊系統解決方案商，有助明年營運。

聯陽第三季隨著筆電、PC 旺季效應發威，營收、獲利皆創歷史新高，營收達 14.59 億元，季增 26.21%，年增 36.22%，稅後純益 3.31 億元，季增 40.85%，年增 82.87%，每股稅後純益 2.06 元。

聯陽認為，產業需求仍強，且晶圓代工端、封測端產能稼動率皆滿載，甚至部分被動元件供不應求，預計公司產品缺貨情況將延續至明年第一季。

依過往營運走勢來看，聯陽預計，第三季是今年營運最高峰，第四季將較上季微幅下滑，全年則因產業環境有利產品銷售，營收、獲利可望雙創新高；法人估，聯陽全年每股純益達 6 元。

展望明年，聯陽看好，由於居家辦公趨勢延續，整體產業持續成長，PC 相關產品線包括 I/O 控制 IC、高速傳輸介面 IC 等，銷售將維持不錯動能，加上新品影像擷取晶片打入國內視訊系統解決方案商，預計明年首季就可開始放量。

對於晶圓產能，聯陽表示，公司與聯電 (2303-TW) 關係緊密，明年取得產能有機會維持今年水準。