波音737 Max獲准復飛 機艙照明供應商佰鴻營運添翼

美國聯邦航空管理局 (FAA)18 日宣布，批准波音 737 Max 復飛，其他國家的監管機關也可望跟進，LED 廠佰鴻 (3031-TW) 為波音 737 機型供應鏈，在 737 Max 獲准復飛下，訂單需求可望回籠，佰鴻則表示，尚未收到客戶的需求，不過若客戶有上調訂單，最快也要一個月後才會知曉。

波音 737 Max 因空難事件，從 2019 年 3 月起遭到多國監管機關停飛，波音也從今年 1 月起，暫停生產 737 MAX。在遭停飛超過一年後，美國聯邦航空管理局 18 日批准波音 737 Max 復飛，但要求波音須修復安全系統，並進行新機師訓練。

佰鴻 SMD 照明模組 2016 年打入波音 737 機艙照明供應鏈，出貨給該機型代工廠，去年 3 月以來，機艙照明相關業務收入受到波音 737 Max 停飛影響，加上今年以來，航空業成為疫情重災區，也為佰鴻相關營運帶來不小壓力。

隨著波音 737 Max 獲准復飛，後續重啟生產後，將為佰鴻增添新一波拉貨動能；另一方面，佰鴻與波音代工廠簽約時間長達 10 年，也有供貨波音其他機型，並著眼開發商務型飛機市場，相關業務營運可望逐步好轉。

受到肺炎疫情干擾，波音預估未來全球的交機作業會受到影響，不過在中國航空市場的展望方面仍持續抱持樂觀態度。

佰鴻已逐步將利潤不佳業務淘汰，著眼客製化利基型產品，去年客製化產品營收比重超過 6 成，SMD 模組為主要動能，主要出貨台灣、歐美市場。