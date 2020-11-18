FAA正式批准波音737 Max復飛 結束近2年禁飛令

美國聯邦航空總署 (FAA) 週三 (18 日) 正式批准波音 737 Max 恢復商業飛行，結束長達 20 個月的禁飛令。

復飛消息帶動波音 (BA-US) 盤前走揚，漲幅 5.6％，至 221.72 美元。自 2019 年 3 月衣索比亞航空爆發空難，導致波音停飛以來，該公司市值已損失逾 50％。目前波音市值約 1186 億美元。

FAA 局長 Steve Dickson 受《路透社》訪問表示：「我們已竭盡全力確保不會再發生類似的墜機事故，關鍵的設計變更已解決導致意外的原因。」並稱其對波音 737 Max 的安全性充滿信心。

Dickson 預計，其他國際監管機構將在短期內完成審查作業。

歐洲航空安全局 (EASA) 此前表示，對於 FAA 主導的 737 Max 審查作業感到相當滿意，並準備盡快取消禁飛令，加拿大和巴西監管當局預計也將採取類似行動，中國則尚未給出明確復飛時程。

在 20 個月的禁飛令結束後，波音終於可展開 737 Max 客機的交付作業，並完成停飛以來的所有累計訂單。儘管如此，該公司接下來仍須面臨一系列挑戰，其中，FAA 可能對波音 737 MAX 以及 2014 年達成的和解協議產生的後續問題，採取法律行動或對波音處以民事罰款，對此，Dickson 並未詳細說明。