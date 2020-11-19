澳洲10月份就業人數好於預期 惟失業率仍升至7%

受惠於澳州維多利亞省的防疫封鎖限制鬆綁，澳洲 10 月份就業人數上升並超越市場預期。不過，由於該國求職人口增加，澳洲 10 月份失業率仍上升至 7%。

據澳洲統計局 (ABS) 在週四 (19 日) 公布的數據顯示，在今年 10 月份，澳洲經季節性調整後就業人數增加了 17.88 萬人，好於市場預期的減少 3 萬人。不過，10 月份失業率仍從 9 月份的 6.9% 微升至 7.0%，與去年同期相比，失業人數增加了 33.1%。

澳洲統計局勞工統計部門負責人 Bjorn Jarvis 表示，就業人數的強勁成長，顯示出該國就業環境有所改善，意味著 10 月份的就業率僅較 3 月份低 1.7%，並反映出有大量勞動力之外的人重返就業。

「令人鼓舞的是，就業人數的增加還伴隨著工時的增長，特別是在維多利亞省，該地區工作時間增加了 5.6%。」Jarvis 說道。

不過，儘管整體就業表現好於預期，但數據仍顯示澳洲經濟陷入衰退所面臨的挑戰，澳洲普遍預期今年失業率將達到 8%。

澳洲央行先前表示，全球經濟如今在逐步復甦，澳洲多數地區也正在復甦，而復甦能否持續，將主要取決於疫情是否得到遏制。該行也表示，很可能將會進一步降息，並擴大購債規模，為澳洲金融環境帶來進一步的穩定性。目前澳洲 10 年期公債的殖利率為 0.75%，這與美國公債 0.77% 殖利率相當。

澳洲央行行長 Philip Lowe 表示：「解決高失業率問題是目前的國家要務。隨著經濟進一步復甦，將考慮額外的貨幣寬鬆政策以支持就業。」他也表示：「有鑑於經濟前景和高失業率的前景，在一段時間內仍將需要財政和貨幣政策的支持。」