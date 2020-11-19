菲律賓央行意外降息25個基點至2% 稱財政政策或成振興經濟關鍵

菲律賓央行週四 (19 日) 意外降息，將基準利率下調至 2%，為今年以來第 5 度降息。央行總裁表示，在振興經濟方面，貨幣政策無法發揮所有作用，未來財政政策將成關鍵。

央行週四將隔夜逆回購利率下調 25 個基點，至 2%，同時將隔夜存款利率和放款利率分別降至 1.5% 和 2.5%。央行決定令多數分析師感到意外，在《彭博社》調查的 18 位分析師中，本次決策僅符合 5 位分析師預級，其餘均預期利率不變。

新館疫情衝擊下，菲律賓第 2 季經濟大減 16.5%，寫下史上最慘，與去年同期相比，第 3 季經濟亦下滑 11.5%，雖較第 2 季改善，仍低於經濟學家預期。

菲律賓第 3 季 GDP 雖略優於第 2 季，萎縮幅度仍相當大 (圖：Bloomberg)

由於需求依舊疲軟加上政府支出放緩，菲律賓央行今年迄已調降利率 200 個基點。

央行總裁 Benjamin Diokno 表示，商業和家庭情緒低迷，加上颱風侵襲影響，可能對未來幾個月的經濟復甦造成強大阻力，疫情升溫也將帶來更多不確定性。

Diokno 明確表示，貨幣政策無法起到振興經濟的所有作用，財政刺激措施將成重要關鍵，並稱未來幾個月仍將維持寬鬆政策，退出時機取決於通膨和經濟復甦腳步。

儘管放寬政策，但通膨並不是央行最主要的擔憂。最新預期顯示，在國內經濟疲軟情況下，菲律賓 2020 年至 2022 年的通膨預期已鎖定在 2％-4％的目標範圍內。

央行將今年通膨預期自 2.3% 上調至 2.4%，明年自 2.8% 下調至 2.7%，2022 年通膨預期則自 3% 下調至 2.9%。

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