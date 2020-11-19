創業家溢價2成合併松果購物 明年Q2前完成

兩大電商平台創業家 (8477-TW) 與松果購物 (6740-TE) 今 (19) 日同步停牌後，宣布雙方董事會通過股份轉換案，創業家擬以發行新股為對價，取得松果購物百分之百股權，換股比例 1 比 0.91 股，溢價約 2 成，預計明年第二季底完成；創業家表示，在此案後有利雙方集中資源與服務整合，預計明年下半年起展現綜效。

創業家本次股份轉換案的換股比例，為松果購物普通股每 1 股換發創業家新發行普通股 0.91 股，以創業家昨日收盤價 40 元計算，換股價格約 36.4 元，以松果購物收盤價 30.3 元計算，溢價 20.13%。

而創業家預計增資發行新股計普通股 6,631,724 股予換股基準日松果購物之除創業家以外之其餘持股股東，每股面額新台幣 10 元，共計 66,317,240 元。

郭書齊進一步指出，過去透過集團內各公司相互獨立的設計，讓服務保持充足的彈性，也使旗下生活市集的 B2C 服務和松果購物 B2B2C 服務得以快速規模化，然而，目前電商產業競爭加劇，流量成本日益高昂，市場競爭越來越朝集團化和資本化發展，原組織設計反而不易於集團資源整合。

因此，此次創業家與松果購物擬整合雙方服務，期擴大營業規模，提升營運績效和市場競爭力。

而松果購物與創業家的股份轉換案經股東臨時會同意後，將依相關規定申請終止興櫃交易，並向金管會申請停止公開發行，預計明年 6 月底前完成。