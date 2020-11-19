〈房市〉不動產貸款比重逼近歷史高點 央行再邀8家銀行喝咖啡

台灣央行繼 11 月 13 日邀集 6 家房貸主要銀行座談後，今 (19) 日再邀 8 家相關銀行到央行座談，央行在會中再度重申辦理房貸原則，並直指，銀行不動產貸款占總放款比重已逼近歷史高點，且銀行辦理投資客購屋貸款部分案件，有貸款成數偏高、貸款利率偏低，以及寬限期過長等現象。

央行表示，今年以來銀行購置住宅貸款及建築貸款年增率快速上升，9 月底全體銀行不動產貸款占總放款比重為 35.8%，接近歷史高點 37.9%，且多家銀行住宅建築及企業建築放款總額，已接近銀行法第 72 條之 2 規定上限。

央行直指，銀行辦理投資客購屋貸款，部分案件有貸款成數偏高、貸款利率偏低，以及寬限期過長等現象；再者，購地貸款案件，有未確實規範其動工興建時程，借款人利用銀行資金進行養地、囤地之實；此外，餘屋貸款案件也有授信條件過於寬鬆等現，均可能助長借款人進行高度財務槓桿操作，以致房價不合理上漲。

央行重申，銀行信用資源宜合理配置，勿過度流向不動產放款，避免銀行授信間接助長炒房、炒地，導致房價不合理上漲；銀行應對借款人充分揭露貸款負擔資訊，並提醒其注意財務規劃；還有 銀行應善盡企業社會責任，引導資金投入實質投資，有助提高就業，增加國人所得。

另一方面，央行指出，已於近日派員實地瞭解銀行對投資戶購屋貸款及建築貸款承做情形，包括授信風險控管措施是否落實差異化管理、購地貸款案件是否嚴格執行借款人動工興建時程，以及貸後管理等。