童子賢：四兆美元的汽車產業帶給台灣無窮機會

和碩 (4938-TW) 董事長童子賢今 (19) 日出席活動表示，由於美、歐領袖都宣布 2035 年汽車產業需完全使用乾淨能源，汽車產業重心也將從機械業轉變為電子業，看好隨著四兆美元的龐大產業脫胎換骨，將帶給台灣無窮的機會。

童子賢認為，現在汽車產業是 70% 機械業，加上 30% 電子業，過去二十年間，汽車更舒適、便利與安全，幾乎都是電子業的貢獻，不過，這個仍不是最大的改變，值得期待的是 2035 年整個汽車產業更改為乾淨能源。

童子賢看好，屆時汽車產業將轉變為電子產業，與資訊、網路做連結，且根據研調機構調查，即便還沒有到 2035 年，2023 年車用電子產值就會達 3500 億美元，已與半導體年產值相當，將對台灣電子業產生深遠的影響，值得台廠把握。

尤其美國總統由拜登當選，其反對石化業的政策，有助汽車產業改採乾淨能源，對於拜登上任後，童子賢補充，隨著美大選結果抵定，美國社會結構因具備創新精神，有自我修復能力，強調美國社會現今分裂不見得較南北戰爭、越戰時撕裂更大。

童子賢樂見產業發展有安定的環境，科學家可安心研究，創業家可安心募資，期望全球領導國家如美國、中國、歐盟等，都有自我修復的能力，包括有形的疫情，以及無形的社會撕裂。

童子賢也說明，台灣產業發展可專注半導體、個人電腦、資通訊等，並瞄準往後 IOT、5G 與電動車領域，可以得到很多的發展機會。