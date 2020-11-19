〈美股盤前要聞〉新冠肺炎疫情惡化 美股期貨走跌

美國疫情持續惡化，市場擔憂防疫限制擴大將導致進一步的經濟損失，週四 (19 日) 美股期貨走跌。

1. 市場憂心疫情 美股期貨下滑

美國一周平均每日新增確診人數已經達到 15 萬 7318 例，創歷史新高，但科學家警告，未來幾個月情況可能更糟。週四美股期貨下滑，道瓊期貨下跌 0.38%，標普 500 期貨跌 0.34%，斯達克 100 期貨下跌 0.45%。

約翰霍普金斯大學最新統計顯示，美國確診病例累計超過 1148 萬人，至少 25 萬人病故。全球染疫人數已經突破 5600 萬，至少 134 萬人被奪去性命。

醫學專家說，今年春夏期間疫情最嚴峻期間，確診病例主要集中在東北部和太陽帶 (Sunbelt)，但進入秋天之後的情勢不太一樣，疫情沒有明顯「震央」。

2. 美疫情病故突破 25 萬人 紐約市關閉學校

美國新冠肺炎疫情升溫，至今累積 25 萬人病故，紐約市長白思豪 (Bill de Blasio) 周三 (18 日) 宣布關閉學校，多州陸續宣布針對性封鎖措施，包括暫時停止非必要商業活動、限制聚會和強制戴口罩，盡力在沒有協調一致的聯邦防疫準則之下遏制疫情。

紐約市今年秋天曾二度延後開學，如今疫情反撲，迫使紐約市再度關閉學校。不過當地一些室內活動並未被禁止，健身房、餐廳可以在限制人數的情況下營運，關校的決定引來批評。

白思豪在記者會中說：「我們將在未來幾天更新返校計畫，包括需要符合哪些額外的標準。雖然已經預告過這一刻可能到來，但在這之前我們必須百分之百確認，而且必須和州政府溝通。」紐約州州長 Andrew Cuomo 上周五已授權市府關閉學校。

3. Nvidia Q3 表現優 預告資料中心營收略減

Nvidia (NVDA-US) 公布 2021 會計年度第三季財報和第四季財測皆優於市場預期，然而財務長 Colette Kress 預警，由於 Mellanox 中國訂單減少，資料中心第四季業績將少於第三季。美股盤前跌 1.24%。

Nvidia 預測 2021 會計年度第四季 (10 月 26 日起) 營收 48 億美元，優於分析師預期的 44 億美元，資本支出 (CAPEX) 落於 3 億至 3.25 億美元，預估遊戲、專業視覺化、車用業務將較第三季成長；資料中心業績略為下滑。

此外，NVidia 併購安謀 (Arm) 交易預計於 2022 年第一季完成，屆時有望立即提升 non-GAAP 的毛利率和每股盈餘。

Nvidia 執行長黃仁勳 (Jensen Huang) 說：「我們竭盡全力在遊戲、資料中心和整體領域創下創紀錄的營收，新款 GeForce RTX GPU 將使 Nvidia 大幅成長以及伴隨著巨大的需求，RTX 的光線追踪技術也將成為遊戲產業的新標準。」

4. 輝瑞、BioNTech 疫苗有效性高達 95%

美國製藥大廠輝瑞 (Pfizer) 和德國生技公司 BioNTech SE 週三 (18 日) 宣布，共同開發的新冠病毒疫苗三期試驗顯示，最終有效性達到 95%，高於早期數據的 90%。

輝瑞和 BioNTech 表示，在近 4.4 萬名中的 170 名確診成年受試者中，有 162 名注射安慰劑，另外 8 名注射疫苗，疫苗有效性高達 95%，年齡、種族及族裔人口方面療效均一致。

此外，兩家公司均未在試驗中發現任何嚴重的安全問題，在審查近 8,000 名研究對象數據後顯示，疫苗耐受性良好。僅部分受試者有出現疲勞或頭痛症狀。

輝瑞計劃在幾天內向 FDA 提交疫苗緊急使用授權 (EUV)，輝瑞執行長 Albert Bourla 在週二 (17 日) 表示已累積足夠安全性數據供當局審查，若順利獲准，則有望在今年底前銷售疫苗。

5. 蘋果宣布調降軟體抽成

蘋果 (AAPL-US) 宣布自 2021 年 1 月起，針對年收入 100 萬美元以下的軟體開發商的 App Store 佣金率將從 30% 降低至 15%，以幫助小型開發商發展，這是蘋果自 2008 年推出軟體服務以來最大收入結構變化。蘋果美股盤前下跌 0.23%。

不過，彭博專欄作家 Mark Gurman 認為，這項新規定僅涵蓋小型開發商，是為了維持蘋果在服務經濟方面的實力。研調 Sensor Tower 數據顯示，去年蘋果 App Store 銷售額中這些小型開發商的收入占比不到 5%，主要的大型軟體開發商、App Store 佣金的最大批評者 Spotify 和 Match Group 等業者則得不到任何好處。

此外，Gurman 認為，抽成也不是蘋果面臨反壟斷調查的重點，意味著新規定也無法減緩蘋果的壟斷問題。