〈明基材攻織品〉偏光板產能滿載 明年四大產品線都將成長

偏光板廠明基材 (8215-TW) 董事長暨執行長陳建志今 (19) 日表示，近期筆電、電視需求受惠遠距商機、宅經濟仍維持高檔，產能從年初至今一直維持滿載，將持續去瓶頸擴充產能，看好面板業景氣到明年首季都樂觀，有助帶動偏光板同步成長，其他醫材、電池隔離膜、織品業務也可望成長。

陳建志表示，面板上下游景氣到明年首季都不錯，明基材從年初至今產能皆維持滿載，今年去瓶頸也增加 5-10% 產能，但仍不打算投資擴產，主因對未來 LCD 發展看法仍保守，將著重圓偏光板、8K 等高值產品強化布局，努力提高產能因應客戶需求。

陳建志進一步指出，以偏光板為例，年初受疫情衝擊需求驟減，但第 3 季起開始報復性需求強勁，雖然有二次疫情再起疑慮，但預期在後疫情時代，遠距商機、宅經濟可望延續，價格將視市場變化進行調整，

明基材目前仍以偏光板為主要營運項目，營收比重達 8 成，醫材產品則佔約 15%，剩餘則為電池隔離膜、織品市場，偏光板客戶分布，以友達 (2409-TW) 為主的台系客戶占約 5 成，其他台灣、中國客戶則占約 4 成，近期也有打進日本客戶。

展望明年，陳建志表示，明基材四大產品線都可望成長，偏光板受惠遠距商機、宅經濟延續，而醫材產品今年則擴大強化台灣市場布局，電池隔離膜也將隨車市回溫穩定成長，織品市場也因為基期低，成長可期。

明基材第 3 季稅後純益 1.16 億元，季增 51.18%、年增 69.46%，每股純益 0.36 元，累計前 3 季，稅後純益 2.25 億元，年增 0.1%，每股純益 0.7 元，法人表示，明基材受惠筆電、電視需求強勁，第 4 季可望維持高檔，估 11、12 月營收可望持平 10 月，但受日圓波動影響，恐稀釋部分毛利表現。