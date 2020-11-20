〈美股盤後〉美股黑翻紅！國會重回刺激談判桌 特斯拉創歷史新高
週四 (19 日) 全球新冠確診數激增，防疫封鎖措施重啟，美上週初領失業金人數意外回升，美債殖利率下滑，美元、黃金下跌，美股開盤全面下滑。
尾盤時段傳出，美國參議院民主黨領袖舒默表示，多數黨領袖麥康奈爾已同意恢復新一輪刺激談判，美股上演逆轉行情。
微軟、亞馬遜等科技股神救援，特斯拉創歷史新高，三大指數終場小幅收紅，費半勁揚逾 1.5%。
全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續發燒，全球防疫措施接連升級，紐約市宣布將關閉學校後，南澳州進入大封鎖，禁止戶外運動、遛狗。
截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 5635 萬例，死亡數突破 135 萬例。美國累計確診超過 1,153 萬例，累計死亡數超過 25 萬。
CDC 稱，最近的病例，住院和死亡人數呈指數級增長，建議美國人不要在感恩節期間旅行。
達拉斯 Fed 分行總裁卡普蘭 (Robert Kaplan) 悲觀預測，美國第四季 GDP 可能萎縮，因為疫情升溫下，各州消費者料退出經濟活動。
國際貨幣基金組織 (IMF) 週四表示，資產價格大漲與實體經濟脫節，可能對金融穩定性帶來威脅。
美國大選方面，週四川普法律戰出現最新進展，川普陣營宣布撤銷密西根州的法律訴訟，長期以來一直支持共和黨總統的美國商會執行長呼籲，川普應該盡快過渡權力給當選人拜登。
週四 (19 日) 美股四大指數表現：
- 美股道瓊指數上漲 44.81 點，或 0.15%，收 29,483.23 點。
- 標普 500 指數上漲 12.92 點，或 0.36%，收 3,580.71 點。
- 那斯達克指數上漲 103.11 點，或 0.87%，收 11,904.71 點。
- 費城半導體指數上漲 39.63 點，或 1.57%，收 2,570.22 點。
科技五大天王集體收紅。蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.52%；臉書 (FB-US) 上漲 0.36%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 1.03%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 0.37%；微軟 (MSFT-US) 上漲 0.63%。
道瓊 30 檔成分股漲跌互見。salesforce (CRM-US) 上漲 2.91%；沃爾瑪 (WMT-US) 上漲 2.03%；聯合健康 (UNH-US) 下跌 2.18%；雪佛龍 (CVX-US) 上漲 1.72%；迪士尼 (DIS-US) 下跌 1.51%。
費半成分股表現強勁。AMD (AMD-US) 上漲 3.63%；英特爾 (INTC-US) 上漲 1.24%；NVIDIA (NVDA-US) 上漲 0.09%；高通 (QCOM-US) 上漲 0.33%；美光 (MU-US) 上漲 1.79%。
台股 ADR 多收高。台積電 ADR(TSM-US) 下跌 0.36%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 0.98%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 0.54%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.24%。
焦點個股消息
特斯拉 (TSLA-US) 即將納入標普，大摩首度給予增持評級並調升其目標價，週四特斯拉股價續揚，終場收紅 2.60% 至每股 499.27 美元，刷歷史新高，創連續三個交易日收紅。
週四投行 Wedbush 表示，旺盛的新機需求表明 iPhone 12 正在進入超級週期，蘋果 (AAPL-US) 收紅 0.52% 至每股 118.64 美元。
美國納斯特交易所母公司 Nasdaq 宣布收購反金融罪行軟體商 Verafin，Nasdaq (NDAQ-US) 上漲 1.65% 至每股 124.76 美元。
Shopify (SHOP-US) 股價上漲 3.72%，主因是投行 Jefferies 將其股票評級升至「買入」，看好 Shopify 未來幾年實現強勁增長，並在 2025 年 實現 100 億美元營收。
經濟數據
- 美國上週 (11/14) 初領失業金報 74.2 萬人，預期 70 萬人，前值自 70.9 萬人上調至 71.1 萬人
- 美國上週 (11/7) 續領失業金報 637.2 萬人，預期 640 萬人，前值自 678.6 萬人上調至 680.1 萬人
- 費城 Fed 11 月製造業指數報 26.3，預期 22.0，前值 32.3
- 美國 10 月成屋銷售年化數報 685 萬，預期 644 萬戶，前值 654 萬戶
華爾街分析
投行 Jefferies 分析：「總體而言，本週初領失業金增幅令人不安，並且可能顯示未來幾週內我們將看到類似情況。」
LPL Financial 資深市場策略師 Ryan Detrick 稱：「我們以前曾看過這本劇本，當經濟出現放緩跡象時，投資者紛紛湧向科技和成長股安全領域，但現在有了下一個刺激計劃的希望，一切都會改變。」
Ryan Detrick 稱：「顯然，對此市場樂觀情緒有所反彈，費半成分股是更安全的選項，因為半導體不太會受到疫情影響。」
Sevens Report 創始人 Tom Essaye 認為：「負面新冠消息 / 不斷升級的經濟封鎖開始抵消人們對疫苗的樂觀情緒，這給市場帶來了壓力。華爾街面臨自今年春季以來最多的限制，這將給經濟帶來壓力，可能還會影響到營收。」