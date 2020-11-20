川普撤銷密州訴訟 美商會倒戈：快將權力過渡給拜登

週四 (19 日) 川普法律戰出現最新進展，川普陣營宣布撤銷密西根州的法律訴訟，長期以來一直支持共和黨總統的美國商會執行長呼籲，川普應該盡快過渡權力給當選人拜登。

週四川普律師 Rudy Giuliani 表示，川普競選團隊正再撤銷密西根州有關的選舉訴訟。

Rudy Giuliani 提到，撤銷訴訟是因為實現我們所尋求的解脫的直接結果，也就是阻止韋恩郡在尚未完全清點合法選票的情況下認證選舉結果。

代表底特律市的律師 David Fink 則回應，川普陣營要怎麼說都可以，但他們之所以駁回訴訟是因為敗訴。

從密西根州整體得票數來看，拜登總票數為 279 萬 6,702 張，川普票數為 265 萬 695 張，而韋恩縣 (Wayne County) 對密州的投票結果佔有舉足輕重的分量。

排除韋恩縣，川普票數反超過拜登逾 18 萬張，但川普偏偏於韋恩縣輸超過 33 萬張票。

最初，韋恩縣計票委員會中的兩名共和黨委員，拒絕對該縣投票結果認證，但隨後因受到廣泛批評而反轉立場，週三兩名共和黨委員投下贊成票，最終以 4 比 0 通過投票結果認證。

然而，週四兩名共和黨委員要求廢除認證投票，因為他們早前是受到威脅才投下贊成票，韋恩縣計票委員會稱，這是官方認證，不可能更改結果。

最終因無法反轉韋恩縣計票結果，川普陣營週四宣布，撤銷密西根州有關的選舉訴訟。

川普遲遲不權力過渡 連長期支持共和黨的商界大老都看不下去

聯邦總務署 (GSA) 署長 Emily Murphy 遲遲不確認當選人，他拒絕簽署承認拜登為下一任總統的檔，並拒絕正式啟動一項法定權力過渡過程。

長期以來一直支持共和黨總統的美國商會執行長 Tom Donohue 呼籲，川普應該要盡快過渡權力給當選人拜登，切勿再拖延。

Tom Donohue 提到，雖然川普政府可以繼續訴訟以確認選舉結果，但為了美國人的安全和福祉，他不應拖延過渡時間。

拜登則公開警告，川普政府拖延權力過渡將影響美國聯邦應對新冠疫情，若雙方再不合作，可能會有更多的人死去。