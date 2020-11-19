8吋產能吃緊成常態 神盾主流產品明年將移至12吋生產

神盾 (6462-TW) 今 (19) 日召開法說會，財務長張家麒表示，由於 8 吋產能吃緊將成常態，加上先前已有籌備移至 12 吋，為確保供貨順利，明年大部分主流產品皆移至 65 奈米生產，明年則在三因素帶動下，營運將重返成長。

張家麒表示，第三季下旬起，神盾面臨的產能挑戰越趨嚴峻，坦言直到現在仍相當頭痛，也是影響 10 月營收的主因；神盾 10 月營收 5.39 億元，月減 13.88%，年減 35.61%，累計前 10 月營收 55.65 億元，年減 10.3%。

展望明年，張家麒看好，受惠大客戶推新機種、今年基期較低以及新品貢獻，營運將較今年成長；韓系大客戶預計今年底至明年初推新機種，且因上次新機種亮相已是一年前，相較先前每半年就推一次新品，此次拉貨力道將優於過往。

在者，由於今年手機市場受疫情影響、基期較低，明年整體手機需求復甦，加上指紋、非指紋新品貢獻，營運將恢復成長動能。

華為前日也正式宣布出售榮耀，張家麒認為，神盾先前是華為、榮耀的既有供應商，甚至華為今年在禁令前是公司的第二大客戶，只要有新機會都會把握。

新品方面，OLED 大面積光學指紋目前與面板廠進展相當順利，預計不久後就會看到終端產品問世，非指紋如 AI 產品、TOF 以及 TWS 感測器等，明年也會陸續進入設計定案 (Tape out)，可望挹注明年營運。