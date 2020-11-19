元太Q4不淡 因應擴產需求明年資本支出估達8-12億元

電子紙大廠元太 (8069-TW) 今 (19) 日召開法說會，展望未來，董事長李政昊表示，遠距教學、線上會議已成後疫情趨勢，第 4 季營運不淡、明年也審慎樂觀，訂單已看到明年首季，第 2 季能見度也還可以，將持續擴充美國、新竹材料產能，估明年資本支出將達 8-12 億元，較今年 8 億最多增加近 5 成。

李政昊表示，因應明年電子紙市場需求，將擴充新竹、美國波士頓廠產能，來符合未來客戶在電子書閱讀器、電子紙貨架標籤的成長動能，另外，也計畫再額外增加新竹廠擴廠規模，提高電子紙薄膜材料供應產能。

元太今年因應相關設備投資，累計前 3 季資本支出達 6 億元，全年資本支出將達 8 億元，明年因應擴產，估資本支出將再增加至 8-12 億元。

元太表示，在疫情封城下，今年電子紙貨架標籤 (ESL) 需求逆勢成長，零售通路陸續導入，但目前 ESL 在整體價格標籤市場覆蓋率僅不到 5%，看好未來成長空間仍大，也將進一步從模組銷售延伸到電子紙薄膜供應商，擴大 ESL 市場布局。

元太進一步指出，遠距教學、線上會議已成後疫情趨勢，電子書閱讀器及電子紙筆記本市場需求持續增溫，年底計劃再推出彩色印刷電子紙 E Ink KaileidoTM，可望迎來新一波換機潮，明年中也將推出第 2 代 ACEP 彩色印刷技術，並送樣客戶，導入電子紙閱讀器中，

元太第 3 季稅後純益 8.24 億元，季減 15.56%、年減 28.18%，每股純益 0.73 元，累計今年前 3 季純益 25.88 億元，年增 4.7%，每股純益 2.28 元，為近 9 年新高。