美權威雜誌不再推薦Model S/Y 特斯拉排名倒數第二

週四 (19 日) 美國最權威的消費者指南《消費者報告》發布 2020 年汽車可靠性調查報告，特斯拉眾多車款問題頻傳，整體可靠性評價排名倒數第二。

《消費者報告》週四公布 2020 年汽車品牌可靠性以及產品可靠性的新榜單，馬自達首次登上榜首，擠走 15 年常勝軍豐田，而豐田與 Lexus 分別位居亞季軍，特斯拉 (TSLA-US) 敬陪末座，排名倒數第二。

汽車品牌可靠性榜單 (圖片：翻攝 CNBC)

《消費者報告》不再推薦特斯拉 Model S、Model Y 和 Model X 等車款。

消費者報告汽車測試高級總監 Jack Fisher 提到，Model S 空氣懸架、電腦與觸控螢幕控制出現問題，而 Model Y 出現車身面板錯位、油漆不匹配、甚至出現頭髮卡在油漆裡慘況，其可靠性要遠遠低於平均得分。

美權威雜誌不再推薦 Model S/Y/X (圖片：AFP)

唯一獲得該雜誌推薦的特斯拉車款是 Model 3，2015 年 Model 3 曾被列為史上最受好評的車。

但 Jack Fisher 寫道：「我們發現這輛車有很多問題，它在整個生命週期中狀況都搖擺不定，因為特斯拉一直在更新 2012 年推出的 Model S。」