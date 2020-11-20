〈台股盤前〉多方格局未變 可望持續震盪向上

台股昨 (19) 日早盤一度翻紅攀高至 13785.92 點，再創新高，但獲利了結賣壓出籠，終場收在 13722.43 點，下跌 50.86 點。法人指出，技術面沿著五日線震盪向上，外資雖中止連 6 買轉賣，但多方格局未變，只要成交量能維持在 2000-2500 億元間，就有機會震盪向上衝高。

美股周四受到全球肺炎確診數激增，防疫封鎖措施重啟，加上美上週初領失業金人數意外回升等因素影響，美股開盤全面下滑。不過，尾盤時段傳出，美國兩黨同意就新冠紓困方案恢復協商，帶動美股上演逆轉行情，四大指數全面收紅。

市場消息方面，輝達 18 日公布上季營收激增 57%，釋出優於市場預期的本季財測，並看旺遊戲用繪圖卡業績，缺貨狀況將持續幾個月。法人認為，微星、技嘉、承啟、撼訊與華擎等顯卡廠，業績可望同步走俏。

日月光投控執行長吳田玉表示，現階段全產線封測產能相當吃緊，緊俏狀況至少延續至明年第二季，對明年營運也從審慎樂觀提高至樂觀；且為因應全球趨勢，將考慮調整海內外產能比重。美國設廠仍在評估中。

和碩集團釋出正考慮揮軍美國設廠的消息，外傳主要為服務電動車大廠特斯拉，和碩董事長童子賢不對此評論，但透露和碩車電獲利表現不錯，「未來還會有 10 至 20 倍成長空間」。

他並預期，隨著全球各國 2035 年將讓汽車產業全面使用乾淨能源，有望刺激汽車業產值上看 6 兆美元，相當於電腦業加半導體業產值的十倍，商機龐大。

法人指出，台股技術面沿著五日線震盪向上，雖然外資中止連 6 買轉賣，但大盤多方格局未變，只要成交量能維持在 2000-2500 億元間，顯示市場認為強勢多頭格局沒有太大改變，大盤就有機會震盪向上衝高。

