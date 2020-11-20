〈台股盤中〉蘋概三王軟腳 IC設計救駕 指數力守13700點

台股今 (20) 日受蘋概三王下跌影響，一度跌破 13700 點，不過聯發科領軍 IC 設計強漲，被動元件股也逆勢撐盤，加權指數雖然下跌但僅止於盤下小跌震盪，力守 13700 點企圖心明顯。

台積電今天拉回整理，最低跌到 486 元，股王大立光、鴻海表現也不佳，大立光更跌超過 2%，最低打到 3450 元最為弱勢，加上台塑四寶、國泰金、富邦金、台泥、亞泥等金融傳產龍頭股也呈現下跌，使大盤一度跌破 13700 點，最低跌到 13666.07 點。

不過，聯發科上漲超過 2%，激勵 IC 設計族群強強滾，研通、旺玖、晶豪科、金麗科全數亮燈漲停，海德威、揚智也勁揚逾 6%，點晶、驊訊、通嘉、鈺創都走高超過 4%，整體 IC 設計吸引資金匯聚。

被動元件族群也是多頭焦點，奇力新上漲超過 6%，日電貿、蜜望實、大毅、國巨、信昌電、凱美、立隆電、華新科等都表現亮眼。

加權指數今日雖走跌，但是空方惜售使得下跌空間有限，盤中最高點與最低點分別是 13724 點與 13666 點，上下僅狹幅震盪 58 點，顯示市場逢低買氣仍活絡，且市場殺低意願並未如想像中嚴重。整體來說，台股自 11 月 2 日的 12480 低點上漲以來，漲勢驚人，不但創歷史新高 13785.92 點，且不到一個月就狂飆了超過 1300 點，月線的強勁支撐在 13069 點，使得台股看回不回。