和FDA不同調 世衛不建議瑞德西韋治療新冠住院病患

世界衛生組織 (WHO) 專家小組周五 (20 日) 建議，醫師治療新冠肺炎住院病患時不要使用吉利德 (Gilead) 的瑞德西韋 (remdesivir)，因目前沒有證據顯示此藥能改善存活率或縮短復原時間。WHO 的看法顯然和一個月前批准瑞德西韋的美國食品藥物管理局 (FDA) 相去甚遠。

由國際專家組成的世衛指南制定小組 (WHO GDG) 在「英國醫學期刊」(BMJ) 發表文章，該小組比較多種藥物效果、包括合計超過 7 萬人的四個跨國隨機實驗結果，做出此建議。

吉利德 (GILD-US) 發言人對世衛聲明感到失望，該公司透過電郵聲明說：「瑞德西韋是獲多國公信力組織認可用於新冠肺炎住院病患的標準治療，這些組織包括美國國家衛生院 (NIH)，以及美、日、英、德的感染病學會。」

美國 FDA 在 10 月 22 日正式批准，瑞德西韋可用在 12 歲以上新冠肺炎住院病患，是美國第一個獲得許可的新冠肺炎用藥。

美國國家衛生院今年稍早發現瑞德西韋能溫和縮短某些住院病患的康復時間之後，全世界開始注意這款藥物，歐盟執委會 7 月依據美國臨床試驗結果，批准有條件使用瑞德西韋，美國總統川普 10 月確診後，也曾服用瑞德西韋治療。

但最近也有一些專家對瑞德西韋效力遲疑，10 月一項由世衛主持的研究顯示，瑞德西韋對改善住院病患死亡率只有「極小效果甚至無效」。

專家小組表示，新證據並非證明瑞德西韋「沒有益處」，只是可得資料無法證明能對病患帶來重要的改善效果。

專家小組說，瑞德西韋所需的成本高、資源相對複雜，認為這是個適當的建議。