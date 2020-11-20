重拾經濟成長動能 法人看好高收益債後市潛利

儘管新冠肺炎疫情持續干擾全球經濟，但有別於歐美深陷疫情嚴峻困境，法人相對看好亞洲的經濟活動，有機會較全球其他地區提早回復至疫情前的水平，並進一步拉抬亞洲高收益債券市場表現。

美國總統大選結果落幕，不確定性因素解除，瀚亞投資表示，總體經濟跟金融市場將回歸基本面，整體而言預估在各國低利率政策維持、經濟持續復甦，以及風險趨避需求減少的情況下，看好企業債優於主權債，而高收益債又優於投資等級債表現。

瀚亞固定收益部主管周曉蘭指出，原本市場擔憂民主黨加稅、增加支出、加強監管等理念，恐對對資本市場多頭造成衝擊，但是在兩院分治狀況下，將導致拜登政策推動難度加大，預計推出較大規模財政刺激方案及增加企業稅的機率下降，美國經濟將持續朝復甦方向前進。

摩根環球高收益債券基金產品經理陳若梅指出，投資高收益債券最擔心企業破產，債券發生違約，觀察美國高收益債過去 12 個月的違約率約 6.34%，目前全球經濟仍處於景氣復甦初升段，企業獲利成長、穩定的現金流狀況、改善的資產負債表體質，皆有利於高收益債券前景。

但要注意的是，隨殖利率的探低，預期債券報酬率恐不如過去，換言之，票息收入將為未來主要的報酬貢獻來源。

在投資標的上，周曉蘭認為，企業債券表現將會優於公債，主因總統大選和疫情等變數將陸續解除，且美國公債籌碼潛在供給增加等因素影響，美國公債價格再出現大幅走強機率不高。

單就美國公債殖利率來看，短期利率會因為聯準會 1 到 2 年內不會升息而固守低檔；不過中長期則預期隨疫情逐漸受控與景氣溫和復甦下，美國公債殖利率可能會緩步走高。

周曉蘭表示，基於通膨前景相對於潛在成長的預期仍然疲乏，也不太可能看到債券收益率顯著提升；反觀企業債券部分，選後可望看到利差收斂，加上金融條件寬鬆，經濟復甦，有助發債公司基本面改善，並提供穩定付息能力。