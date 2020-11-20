日本10月核心CPI年減0.7% 出現311大地震以來最大降幅

日本總務省週五 (20 日) 公布最新消費者物價指數 (CPI，2015 年 = 100)。2020 年 10 月去除生鮮的核心 CPI 報 101.3、年減 0.7%，是連續第 3 個月下滑，也是 9 年 7 個月以來的最大降幅，主因日本政府推動「Go To Travel」觀光振興政策，導致住宿費用下滑 37.1%。

日本官方的「Go To Travel」觀光振興政策，10 月起把從東京出發或以東京作為旅遊目的地的行程也納入補助對象，可以進行大幅折扣。這使當月核心 CPI 出現比前 (9) 月更大的下滑幅度，是發生 311 大地震的 2011 年 3 月 (年減 0.7%) 以來最大降幅。

日本 2020 年 10 月 CPI (圖片來源：日本總務省)

若去除「Go To Travel」政策影響，試算後的核心 CPI 則減少 0.2% 。

日本消費稅在去年 10 月從原來的 8% 調升至 10%，在今年 10 月正好超過一年，帶動日本物價上揚的效果已逐漸褪去。

而在住宿費用之外，10 月電費下滑 4.7%、汽油下滑 9.2%，能源相關都出現大幅滑落。9 月家庭耐久財出現 2.4% ，但漲幅也在 10 月縮小到 0.8%。

日本近兩年來的 CPI 增長率都沒有超過 1%，今年 4 月之後在能源價格下滑及肺炎疫情影響下，出現負成長的月份居多。

日本總務省官員表示：「人們對新冠病毒 (COVID-19) 疫苗的期待增溫，當前的原油價格正在走揚。今後的能源相關價格有回溫可能。」