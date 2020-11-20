美元貶勢緩 人民幣中間價藉機大貶逾300基點

在美元貶勢有趨緩的跡象下，中國外匯交易中心周五 (20 日) 一口氣將人民幣兌美元中間價調貶至 1 美元兌 6.5786 人民幣，大貶 302 基點，結束連四升，暫時脫離近 29 個月的高點。

雖然美元指數周四收盤略貶，但盤中大多時間保持升勢，分析師指出近期人民幣漲幅過快，已經出現一定的回檔空間。從周四離岸人民幣的亞洲盤至美國收盤變化可看出來，高低點相差約 400 基點，人民幣由升轉貶，所以預估短期內人民幣匯率可能將保持盤整態勢。

而中國社科院指出，人民幣近期升值主要還是受到中國經濟復甦情況優於美國，加上出口方面有不錯的表現，資本流入的動力強，且市場上對人民幣的信心不斷在強化。今年 5 月底以來，人民幣匯率一路走升，目前升幅已逾 8%。

不過社科院官員認為中國不能輕易干預外匯市場，因為中國在過去經驗中已得到不少教訓，干預所帶來的是市場壓力得不到釋放，而形成的單邊預期和大量的投機資本。基本上貨幣政策主要盯住物價和就業就行。

今日於亞洲盤時，離岸人民幣保持在平盤附近震盪，截至上午 10:45 止，離岸人民幣暫報 1 美元兌 6.5753 人民幣，小貶 25 基點，貶幅 0.04%。