股匯脫鉤 台幣再闖28.5元防線 台股降溫盤整

在熱錢簇擁下，新台幣兌美元匯率今 (20) 日早盤再度挑戰 28.5 元關卡，升值逾 3 角，最高來到 28.506 元，但央行依舊是鐵板一塊，堅守「彭淮南防線」，而台股連日創高後，今日持續降溫盤整，呈現股匯脫鉤的走勢。

新台幣今天以 28.82 元、小貶 0.2 分開盤後，隨即展開強勁升勢，早盤一度來到 28.506 元兌 1 美元的價位，升值 3.12 角，不過，在央行重兵防守下，台幣匯價維持在 28.51 元附近，起伏不大。

央行近來在盤中真槍實彈進場，設立 28.5 元天花板，原先收盤力守的 28.8 元關卡也在 18 日破功，顯示央行阻升壓力越來越大，外資自 11 月以來積極買超台股，高達 1513 億元，央行守城守得相當辛苦。

美元持續走弱，帶動亞洲貨幣齊揚，人民幣近期升勢強勁，中間價已創下 2018 年 6 月底以來的新高。匯銀人士指出，預期台幣短線仍維持在 28.5-28.8 元區間震盪，不過，若外資持續強勢匯入，央行恐怕還是得放行雙防線，台幣升值格局未變。

觀察主要貨幣走勢，台幣兌美元升值逾 1%，仍是亞幣最強勢貨幣，不過，日圓及韓元則相對走貶，分別貶值約 0.14%、0.09%；泰銖及星元微幅升值 0.02%；人民幣則變動不大。