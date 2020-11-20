〈台股盤後〉狹幅整理收跌5點 周線狂漲443點近5個月來最大漲幅

隨著美股陷入高檔整理，台股今 (20) 日收周線之際同樣見到漲多回檔，不過，多方控盤力道仍強勁，盤中最多僅跌逾 50 點，終場更收斂跌勢，以 13716.44 點作收，收跌 5.99 點，成交值略放大至 2176.24 億元，而周線大漲 443 點呈現連 3 紅，並創 6 月以來單周最大漲幅。

法人指出，由於新冠疫苗開發不斷傳出樂觀消息，在資金持續寬鬆下，台股今日見短線行情過熱後整理，有利籌碼沉澱後再攻。

在大盤漲多之際多數權值股陷入整理，大立光、矽力 - KY 跌逾 2%，中租 - KY、光寶科跌逾 1.5%，玉山金和華碩跌 1%，緯穎、合庫金、彰銀、華南金、富邦金、上海商銀、鴻海、國泰金、台泥、第一金和中華電等均遭壓在盤下，不過，正新、聯電逆勢漲 3% 上下，國巨和聯發科漲近 2%，豐泰和南亞科漲 1.5% 左右均持續見到多方進駐。

遊戲族群日前陷入長達 3 個月整理，今日再度接棒成為交投重心之一，網龍、辣椒、歐買尬和昱泉攻上漲停，智崴、大宇資和智冠漲 4% 上下，宇峻、鈊象漲 3% 上下。

記憶體族群表現不俗，晶豪科漲停，鈺創漲近半根停板，南亞科續漲逾 1%。

法人指出，由台積電發動的激情行情過後，個股表現成目前主流，研通、星通、青雲、旺玖、迅杰和典範均漲停，愛普逼近漲停，晶心科、光耀、倉和漲逾 8%，易華電和元晶也漲超過 7%，揚智、立積、宏大、世界、欣普羅、中櫃、佳邦、建大等均漲逾半根停板。

不過，仍須留意部分日前的強勢股已見籌碼鬆動、漲高賣壓出籠，撼訊逼近跌停，廣寰科、東和、怡利電和興能高跌半根停板，美食 - KY、逸達和系統電跌逾 4%，王品跌超過 3%。

法人認為，大盤正乖離偏高，且各國疫情仍在升溫中，休息反而有利短線過熱籌碼沉澱， 預料接下來大盤走勢將更趨於震盪，而中小型股與漲幅落後股將持續跟上，以類股輪動的方式維繫驚驚漲格局。