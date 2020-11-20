【群益投顧】指數開低後在盤下來回震盪，五日均量突破2200億元，續攻13800點以上機會高

一、盤勢分析

全球新冠確診數激增，美國單日確診人數再創新高，防疫封鎖重啟，美股開盤下滑，尾盤傳出美國參議院多數黨領袖已同意恢復新一輪刺激談判，美股轉跌為漲，特斯拉創歷史新高上漲 2.60% 至每股 499.27 美元。台股週五開低後在盤下來回整理，主要係台積電走跌所致，其他電子族群股價皆有表現，盤面上 IP 相關個股，晶心科連續多日大漲，愛普、世芯同步大漲，被動元件國巨、奇力新、華新科、信昌電等皆有表現，太陽能族群元晶、安集、茂迪等皆是紅盤，收盤指數小跌約 6 點，跌幅 0.04%，收在 13716 點，成交量小增為 2176 億元。

二、盤勢預估

指數在上周一突破 13031 點前高後，因美股走強，外資本月份持續大舉買超，平均每日買超金額超過百億元，台股頻創新高，其中 6 個交易日都創單日指數新高，KD 技術指標維持在 80 以上高檔震盪。

電子股各族群輪番上演強勢上漲，未來台股將有機會持續上攻 13800 點～14000 點更上層樓。

國巨第 3 季稅後盈餘 36.27 億元，季增 10.1%，單季每股盈餘為 7.37 元，為 7 季來新高，累計前 3 季每股盈餘為 20.03 元。董座陳泰銘表示，農曆年前訂單無虞，稼動率將緩步爬升，國巨合併基美、普思之後，車用相關比重衝上 35%，基美加上國巨的 MLCC 規模上看 10 億美元，主要應用集中在引擎、控制系統、安全系統上，全球一線車廠均為旗下客戶，車市已經逐步邁向復甦，後市看佳。

奇力新第 3 季稅後盈餘 5.49 億元，年成長 49.4%，累計前 3 季每股盈餘為 5.45 元，終端需求穩定，奇力新第 4 季有機會較去年同期兩位數成長。

晶心科 (6533) 公佈 10 月財報，單月每股獲利 0.57 元，今年前三季因為受到新冠肺炎衝擊，累計稅後每股虧損 1.99 元，顯示營運轉強獲利才能在單月轉虧為盈，股價盤中一度漲停最高 264.5 元，創下歷史新天價。

晶豪科 (3006)109 年前 3 季營收 108 億 7353 萬元，歸屬於母公司淨利 8 億 2916 萬元，每股盈餘 2.96 元。10 月合併營收 15.26 億元年增 47.69%，1-10 月營收 123.9 億元，年增 23.75%。股價漲停。

三、強勢股

電子：

元晶 (6443)、立積 (4968)、晶豪科 (3006)、倉和 (6538)、國巨 (2327)

非電：

泰豐 (2102)、寶成 (9904)、裕隆 (2201)、建大 (2106)、聚陽 (1477)。

本文係研究員對大盤之看法，僅供參考，不做進出依據