〈陸股盤後〉汽車類股領漲 上證日K連三紅 周線上漲2%

周五 (20 日)A 股三大指數開低走高，中國產業政策刺激未來汽車業前景，汽車類股在前一個交易日大漲後，再度扮演起領頭羊角色，三大指數齊收高，上證日 K 線三連陽，創業板指漲幅則再接近 1%。

不過市場成交金額繼續萎縮，今日滬深兩市合計成交金額只有人民幣 7509 億元，日減 3%。

此外，今日公布的 LPR 一年期及五年期均保持不變，已連續 7 個月沒有變化。

盤面上，汽車類股保持強勢，鋰電概念股持續上漲，太陽能、白酒漲幅較高；光阻劑、保險、半導體、生物育種類股則走弱。

資料來源: 東方財富網, 上證綜指日線走勢

截至收盤，上證綜指上漲 0.44%，報 3377 點；深證成指上漲 0.54%，報 13852 點；創業板指上漲 0.83%，報 2667 點。本周上證累計上漲 2.04%、創業板指則下滑 1.47%。

北向資金進出方面，周五北向資金買超人民幣 24.44 億元，其中滬股通買超人民幣 11.95 億元，深股通買超人民幣 12.49 億元。本周北向資金累計買超人民幣 55 億元。

產業消息

RCEP 概念股在連跌兩日後出現反彈，港口類股漲勢強勁，寧波海運、中遠海控、中遠海特漲停。

廣汽集團表示，目標在 2025 年底，即「十四五」結束前，挑戰實現產銷量 350 萬輛，即較去年基礎增長近七成，當中新能源汽車佔整體產銷規模超過 20%，廣汽集團漲停；競爭對手比亞迪大漲 8.9%、長城汽車大漲 6.7%、北汽藍谷勁揚 5%、上汽集團跳漲 4.3%。

法人觀點

華鑫證券認為，大盤來回拉鋸的行情，不論是上海主板亦或是深證市場，區間盤整形態不會改變。創業板則是來到箱型整理的下緣，且從中短期指標分析，調整已經進入尾聲階段。所以建議投資人可適當賣出近期大幅飆漲的順週期產業，轉而買進跌深的科技產業。

萬和證券則表示短線上指數仍將出現一定程度的上下波動，但受到基本面持續好轉影響，指數上漲方向不變，短期波動對市場影響有限。產業方面可關注券商、消費、傳媒、新基建等族群。

