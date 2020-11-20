〈美股盤前要聞〉美財政部與Fed意見分歧 美股期貨漲跌互見

美國疫情持續延燒，美國財政部和美聯儲之間對於緊急信貸計劃意見分歧，週五 (20 日) 美股期貨漲跌互見。

1. 美財政部槓上 Fed 擬中止部分紓困

美國財政部和美國聯準會 (Fed) 之間對於緊急信貸計劃分歧，美股期貨週五漲跌互見，道瓊期貨下跌 0.15%，標普 500 期貨跌 0.07%，斯達克 100 期貨小漲 0.13%。

美國財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 和聯準會 (Fed) 之間對某些緊急信貸機制意見不合，財政部請求聯準會把企業短期商業票據、貨幣市場操作以及薪資保護計畫 (PPP) 延長 90 天，但出於財政狀況考量，財政部資助的其他幾項紓困措施按原定規劃 12 月 31 日期滿即中止。

梅努欽週四致函聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 表示，儘管經濟的某些部分仍受到嚴重影響，需要更多的支持，然而，由於政府財政狀況因素，一些紓困措施將面臨限制，不過他「非常慎重」希望聯準會能維持商業票據借貸機制 (CPFF)、貨幣市場借貸機制 (MMLF) 以及 PPP 流動性機制；CPFF 和 MMLF 無須 Fed 同意 。

梅努欽傾向終止資助的信貸措施包含初級與次級市場公司信貸工具，也就是聯準會購債的管道；州和地方政府的市政流動性融資；中小企業直接貸款計畫；定期資產擔保證券貸款機制。

2. 美上週初領失業金略回升至 74 萬人

美國勞工部統計局週四 (19 日) 公布，截至 11 月 14 日當週，美國初領失業金人數超過 74 萬人，高於預期和前值，就業復甦之路依舊顛簸。

報告指出，經季節性調整後，美國上週初領失業金報 74.2 萬人，預期 70 萬人，前值自 70.9 萬人上調至 71.1 萬人；上週初領失業金 4 週移動平均值報 74.2 萬人，修訂後前值報 75.6 萬人。

截至 11 月 7 日當週，美國續領失業金報 637.2 萬人，預期 640 萬人，前值自 678.6 萬人上調至 680.1 萬人。

3. 通用汽車電動車投資加碼 70 億美元

為全力趕上特斯拉，通用汽車 (GM-US) 週四 (19 日) 表示，直到 2025 年通用汽車將在電動自駕車上投資 270 億美元，比原先 3 月份預估值增加 70 億美元，資本支出成長 35%，預計於 5 年內發表 30 款新款電動車。股價在盤前上漲 0.75%。

通用汽車表示，目標 2025 年通用汽車全球電動車銷量達到 100 萬輛。

通用汽車執行長 Mary Barra 表示，他們的目標是超越特斯拉 (TSLA-US) 拿下成為北美銷售第一的電動車廠，並實現與燃油車類似的或更高的利潤率，但並未說明確切的目標年限。據統計，2019 年，特斯拉美國電動車市占約 75%，而通用汽車、奧迪等車廠近幾年推出的電動車款對特斯拉的銷售絲毫沒有任何影響。

4. 美權威雜誌不再推薦 Model S/Y 特斯拉排名倒數第二

美國最權威的消費者指南《消費者報告》發布 2020 年汽車可靠性調查報告，馬自達首次登上榜首，擠走 15 年常勝軍豐田，而豐田與 Lexus 分別位居亞季軍，特斯拉 (TSLA-US) 敬陪末座，排名倒數第二。特斯拉盤前股價下跌 0.74%。

《消費者報告》不再推薦特斯拉 Model S、Model Y 和 Model X 等車款。

消費者報告汽車測試高級總監 Jack Fisher 提到，Model S 空氣懸架、電腦與觸控螢幕控制出現問題，而 Model Y 出現車身面板錯位、油漆不匹配、甚至出現頭髮卡在油漆裡慘況，其可靠性要遠遠低於平均得分。

5. 歐盟：下個月有望批准輝瑞與 Moderna 疫苗使用

歐盟執委會主席范德賴恩 (Ursula von der Leyen) 表示，歐盟可望在年底前核准輝瑞 (PFE-US) 與 BioNTech 生技、以及 Moderna 這 2 支目前正在測試的新冠肺炎 (COVID-19) 疫苗。輝瑞盤前股價上漲 1.49%。

范德賴恩表示，歐洲藥品管理局 (EMA) 每天與美國食品藥品監督管理局 (FDA) 就疫苗的評估進行聯繫，以便同步評估。經過週四的視訊會議之後，EMA 認為，最快可能在 12 月下半月批准兩支疫苗使用。

路透社週五援引一位未具名的歐盟官員的話說，歐盟可能支付超過 100 億美元，以購買由輝瑞、BioNTech 和 CureVac NV 共同開發的數億劑疫苗。