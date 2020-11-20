歐盟委員會主席：解封應採漸進方式 避免三波疫情爆發

歐盟委員會主席呼籲，歐洲各國政府在解除封鎖措施的決策上應採漸進方式，避免引爆第三波疫情。

歐盟委員會主席馮德萊恩 (Ursula von der Leyen) 於當地時間週四 (19 日) 晚間表示，人們已從夏天的經驗學到，要挺過第一波疫情非常困難，在解封決定上過於倉促，對夏秋兩季的疫情造成了非常嚴重的影響。

比利時一位公衛專家解釋稱，部分政府在 9 月下旬和 10 月陸續放寬限制措施，即重新開放學校或允許企業復工後，感染率已顯著增加。

馮德萊恩表示：「我們將針對一種漸進和協力的解封措施提出建議，這對阻止另一波疫情爆發而言非常重要。」

自 9 月以來，歐洲持續努力應付二波疫情爆發，部分國家加大了限制力度，甚至重啟封鎖措施，儘管近期部分歐洲國家疫情稍微降溫，但確診數依舊保持高位，並未出現任何顯著放緩跡象。

歐洲疾病預防控制中心 (European Centre for Disease Prevention and Control) 數據顯示，截至週四 (19 日)，歐洲累計確診數共超過 1100 萬例，法國、西班牙和義大利位居感染數最多的前三名，捷克、奧地利、盧森堡和斯洛維尼亞每 10 萬居民的 14 天累計確診數則保持相對高位。

歐盟委員會發表上述評論之際，德國疫苗開發商 BioNTech SE 週四表示，與美國製藥商輝瑞 (Pfizer) 共同研發的新冠病毒疫苗有望在 12 月獲得美國及歐盟的批准。

馮德萊恩表示，對輝瑞和 BioNTech SE 的疫苗消息樂觀以待，同時提到 Moderna 研發的疫苗也有望獲准，稱若無任何問題，歐洲藥物管理局 (EMA) 預計將在 12 月下旬批准這兩支疫苗的授權申請。