經濟學家：財政部Fed紛爭 就像鐵達尼號沒了救生艇

美國國會即將回歸談判桌，未料週四川普政府決定收回成效不彰的紓困工具，引起各界譁然。經濟學家認為，此舉就像從鐵達尼號拆下救生艇，料將大大降低 Fed 支持金融體系的能力。

美國財長梅努欽 (Steven Mnuchin) 週四通知聯準會 (Fed) 主席鮑爾，中小企業直接貸款計畫 (Main Street Business Lending Program) 等成效不彰的紓困措施按原計劃於 12 月 31 日年底終止，並要求 Fed 歸還剩餘資金。

對此，Fed 對財政部此舉表達失望，公開呼籲 2021 年前維持整套的紓困措施，梅努欽週五 (20 日) 提到，市場應感到欣慰，因為財政部和 Fed 還有足夠的彈藥持續支持經濟。

然而， High Frequency Economics 首席經濟學家 Carl Weinberg 週五對梅努欽說法予以反駁。

Carl Weinberg 表示，美國財政部長決定取消中小企業直接貸款計畫 (Main Street Business Lending Program)，就像從鐵達尼號上拆下救生艇一樣，預計將大大降低聯準會支撐金融體系的能力。

1912 年 4 月 14 日，鐵達尼號郵輪撞上冰山最大的討論點之一就是救生艇數量不足，當時這艘史上最豪華巨大的遊輪，僅配置了 16 艘救生艇，佔載客人數三分之一，嚴重配額不足，因此造成大量乘客無辜犧牲。

由於 2.6 兆美元可用資金中只有 3% 使用，美國財政部長削減一些紓困計畫貌似合理，但 Carl Weinberg 認為此舉好比鐵達尼號事件。

Carl Weinberg 解釋：「船難當時的問題之一是船上沒有足夠的救生船，而且當船離開碼頭時，這些救生艇都沒有使用，但當你需要救生艇時，它們卻不在那裡。」

Carl Weinberg 認為，這些即將到期的紓困計畫是經濟救生艇 (圖片：AFP)

Carl Weinberg 稱：「這些紓困計畫是經濟的救生艇，是企業在沒有其他地方可去的時能去的地方，無論是小企業還是中型企業。」

美國商會週四公開反對財政部決定，認為這過早且不必要地削弱即將上任的拜登政府。

(圖片：AFP)

Carl Weinberg 週五附和道，數百萬美國人還在領取失業救濟金，聯準會區域指標疲軟，未來可能會出現進一步的封鎖措施，在此背景下，我不認為有充分的經濟或公衛或社會理由來解釋為什麼美財政部要在這個特定時間削減這些紓困計劃，所以這一定有政治意涵，不是嗎？

儘管市場普遍對疫苗和經濟最終復甦感到樂觀，但 Weinberg 警告，美國經濟仍有潛在金融危機。

Weinberg 稱，聯邦學生貸款的付款推遲到今年年底，禁止房東驅逐房客禁令將於年底到期，現在又失去部分財政支持，我們將看到經濟受困，危機仍處於早期階段。