輝瑞、BioNTech將在週五提交新冠疫苗EUA申請 預計12月中旬後分配

美國製藥大廠輝瑞 (Pfizer) 和德國生技公司 BioNTech SE 宣布在週五 (20 日) 向美國食品和藥物監督管理局 (FDA) 提交緊急使用授權 (EUA) 申請，預計 12 月中旬至年底前向美國高危險人群分配施打。

截至台北時間晚間 20 時許，輝瑞 (PFE-US) 美股盤前交易漲近 1.5%，BioNTech SE(BNTX-US) 漲超 5%。

輝瑞及 BioNTech SE 週三 (18 日) 宣布，兩者合作疫苗的預防效果高達 95%，且耐受性良好。若疫苗順利獲准，分配很有可能受到當局限制，並採分階段形式推出，以醫護人員、老年人及健康狀況不佳的人群優先接種。

輝瑞 EUA 申請的提交時間大致符合產業和政府官員對於下月授權和分配疫苗的預期，輝瑞表示，提交申請後將允許該公司在 12 月中旬至年底開始分配疫苗。

目前預計疫苗審查程序可能花費數週時間，並暫定 12 月初召開一次諮詢委員會會議。

輝瑞執行長 Albert Bourla 於聲明中表示，在美提交申請，是我們向全球提供新冠疫苗過程中的關鍵里程碑，現在我們對疫苗的功效和安全性有更全面的了解，使我們對自家疫苗潛力深具信心。