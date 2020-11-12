好巧！輝瑞公布疫苗效力當天 CEO賣了560萬美元股票

週一 (9 日) 輝瑞公布旗下新冠疫苗有效率逾 90% 同時，輝瑞 (Pfizer) 執行長 Albert Bourla 出售了價值近 560 萬美元的股票，此舉引發外界質疑 Albert Bourla 涉嫌不當交易。

輝瑞 (PFE-US) 週一 宣布，和 BioNTech (BNTX-US) 合作研發的新冠疫苗臨床試驗初步結果顯示，至少可以防止 90% 以上的人免於感染，此消息激勵輝瑞股價盤中上漲近 15%。

週二提交美國證券交易委員會 (SEC) 的文件顯示，輝瑞執行長 Albert Bourla 以每股 41.94 美元的均價 (約 560 萬美元) 出售了 132508 股輝瑞股票。

輝瑞稱，這些交易作為預先安排的 10b5 - 1 交易計劃的一部分進行，該計劃於 8 月 19 日通過。此次出售的股份占 Bourla 直接和間接持有輝瑞的股份的 61.8%。

外界認為，輝瑞 CEO 的舉措和先前 Moderna (MRNA-US) 走的路徑相當類似，當時 Moderna 大股東趁疫苗利多消息放出、股價飛升之際，開始大量拋售手中股票，此舉引起證交會 (SEC) 關注，認為 Moderna 內部涉不當交易。

但 Baird 生物技術分析師 Brian Skorney 稱，生物製藥業的最大好處是有一項激勵計劃，使私營企業想出有意義的方法來改變該國的醫療保健狀態。

Brian Skorney 認為，這些獲利 Albert Bourla 應得的，與有效新冠疫苗將為世界帶來的淨利相比，他從出售股票中獲得的利潤是微不足道的。