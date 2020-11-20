台達電微米級電腦斷層掃瞄系統 打進台、日市場

台達電 (2308-TW) 跨足光電醫療設備領域開花結果，自行研發製造的微米級活體小動物用電腦斷層掃瞄系統「μCT-100」，已獲亞洲重要研究機構青睞，成功進入台灣和日本市場。

據了解，台達電 2011 年起開始投入開發高技術門檻的人醫 X 光電源產品，2015 年更進一步踏入臨床獸醫、臨床前和工業用 X 光影像設備的開發，陸續成功研發出 DELPet 獸醫用 X 光機、DELInspect 工業用非破壞性電腦斷層檢測儀以及 DELab 系列微米級電腦斷層掃瞄等專業生醫影像設備。

台達電今 (20) 日也宣布啟動「CT Café 快閃實驗室」計畫，以 20 呎貨櫃打造的快閃實驗室，搭載「μCT-100」以及高解析度桌上型斷層掃描儀「μCT-100X」，解析度是一般臨床電腦斷層掃描的 1000 倍，可重建出精細至微米的 3D 立體影像，是生醫、地質、材料、食品等各種學術和應用研究領域的重要科技。

「CT Café 快閃實驗室」將自 11 月下旬起分別進駐台北榮民總醫院致德樓、中央研究院人文館、陽明大學及台灣大學，供生科、生醫、農業、地質、材料等相關領域，以及微米電腦斷層技術的研究人員線上預約、免費試用。



電腦斷層掃描 (CT) 是一種 X 光 3D 成像技術，可以在不侵入人體的情況下瞭解體內結構狀況，最常見的應用是醫院中掃描人體的臨床電腦斷層掃描。