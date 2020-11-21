七大原因看能源股明年上漲 60%

週五 (20 日) 能源股這個月異軍突起，擊敗市場上眾多其他類股。《MarketWatch》專欄作家 Michael Brush 點出了七大原因，為何能源股將在一年後上漲 60%。

輝瑞本月 9 日發布疫苗利多消息起，截至週三收盤，SPDR 標普油氣開採與生產 ETF-XOP 上漲 29.6%，標準普爾 500 指數僅上漲 2%，而道瓊上漲 4%。相比之下，科技股為主的那指漲幅要小得多，只有 0.18%。

SPDR 標普油氣開採與生產 ETF-XOP 近三月表現 (圖片：鉅亨網)

《MarketWatch》專欄作家 Michael Brush 認為，短期來看新冠疫情的封鎖可能會威脅經濟增長，扼殺看漲的投資者情緒，能源股可能會在短期內遭到拋售，但長期來看，能源股有七大原因可能在一年後上漲 60%。

Michael Brush 解釋，第一：能源類股具有週期性，預期明年夏天疫苗與刺激政策雙管齊下，經濟將出現異常強勁的增長，而週期性股票的表現屆時將會更好。

第二：能源股仍有很大的上漲空間。Guinness Atkinson 能源基金經理人偉翰森（Jonathan Waghorn）指出，明年預期油價將隨經濟回升，推動今年重挫的能源股上漲，漲幅可能達 60％。

第三：國際航班陸續恢復。Guinness Atkinson 能源基金經理人偉翰森（Jonathan Waghorn）指出，隨著疫苗和群體免疫緩解病毒擔憂，人們將再次搭乘飛機 (和開車遠行)，從而恢復對燃油的需求。這將推高能源價格。

第四：能源股目前很便宜。Waghorn 說，能源股價淨值比 (P/B) 低於 1，相對於標準普爾 500 指數處於 70 年來最低。摩根士丹利能源分析師 Devin McDermott) 表示，我們繼續看到，能源股整體估值都相當誘人。

第五：市場資金尚未群起湧入。高盛能源分析師 Brian Singer 表示，儘管石油需求和價格在很大程度上影響了疫苗的成功實施，但是資金行情似乎還沒有全數回來。

第六：供應未必迅速回升。OPEC 和俄羅斯一直嚴格控制原油供應，以支撐油價。Waghorn 認為這種情況會持續下去，這些國家將允許價格上漲到足以收穫一些收益的程度，但不足以刺激美國頁岩油生產商重新上線，現在行動更加保守了。

摩根士丹利分析師 Devin McDermott 表示，過去 5 年支出超過現金流 500 億美元之後，美生產商計畫將資本支出控制在現金流的 70%-80% 左右，這將限制生產年增長率在 5%-10% 之間，以避免流動性緊張問題。

投資天然氣項目的 Tellurian TELL 聯合創始人 Charif Souki 稱，提高產量的激勵措施也是如此，因為許多美國生產商已經對沖明年油價上漲帶來的收益，預測美國產量不會回到新冠之前的水準。

第七：長期供應方面還有更大的問題，因為投資不足，未來幾年供應限制將日益增加。

財經專家 Larry McDonald 表示，在經濟衰退期間，能源公司大幅減少了對新油井的投資，這需要兩年或更長時間才能投入使用。市場對生產商來說很清楚，如果他們將錢花在長週期項目上，他們將在短期內受到獲利打擊。