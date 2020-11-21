下一個臉書！Snap 5年後市值可望衝至2000億美元

分析師認為，Snap (SNAP-US) 強勁的營收動力將讓該公司走上臉書 (FB-US) 之路，因此 Snap 未來幾年市值將大幅提升。

Loop 資本市場分析師 Rob Sanderson 認為，Snap 5 年後市值將達 2000 億美元，前提是該公司能像臉書上市早期那樣改善獲利。Snap 目前市值約 600 億美元。

如果 Snap 改善獲利的進展與臉書自 2010 年代初期相仿，那麼 Snap 到 2027 年營收可望自今年約 25 億美元的水準成長到 190 億美元，即使假設用戶成長沒有跟著當前的水準。

如果 Snap 的發展軌跡與臉書相仿，假設 Snap 北美用戶基礎能從 9000 萬人上升到 1.07 億人，且國際用戶能自 1.59 億人翻升一倍到 3.06 億人，Sanderson 估計該公司 2027 年前廣告營收可達 250 億美元。

他還預期，Snap 應能透過更大規模提高利潤，「儘管 Snap 當前的毛利率概況比較能與谷歌相比而非臉書，但其定位可展示正面的規模性能。」他指出，Alphabet (GOOGL-US) 必須支付流量收購成本，而 Snap「全部為有機增長，因此與臉書更有可比性。」 (即主要依靠自身業務增長而取得發展，而非透過收購其他公司)

Snap 的營收成本主要是支付給雲端服務供應商的基礎設施相關費用，因此 Sanderson 認為 Snap 隨著成長將可實現更大的槓桿作用。

「以 25 倍遠期本益比來說，這表明 Snap 可能在 2026 年實現 + 2000 億美元的市值。我們認為，只要該公司持續實踐擴大業務獲利化，並實現穩定紮實的用戶成長和參與度，投資者就會相信其獲利能力，並認為其股票應可帶來更高的營收。」

Sanderson 調升 Snap 目標價，自 27 美元調升至 49 美元。該股價今年迄今上漲 147%，遠超越大盤，S&P 5 指數同期僅上漲 10%。Snap 週五上漲 4.7%，收 44.29 美元。