財政部Fed紛爭涉政治考量？梅努欽出面回應

美國財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 週四決定收回部分紓困工具後，週五 (20 日) 在接受 CNBC 訪問時為自己辯護，他認為相對於購債，這些回收的資金可以妥善應用在小企業身上，一切都遵照法律程序，並沒有刻意要阻撓與針對任何事物。

梅努欽週五在訪問時表示，收回紓困工具是為了讓回收的資金能妥善運用，以便後續的紓困案能節省納稅人的稅金，此外，目前真正需要紓困的是受災的小企業，也不需要購買更多的公司債。

至於被問到這舉動是否等同於在聯準會與拜登政府背後開一槍時，梅努欽則認為他僅是在遵循法律的程序，無意針對任何人以及阻撓任何事。

週四宣布收回成效不彰的紓困工具後，一些評論家認為梅努欽的決定將阻礙未來拜登政府調整紓困案的能力。

梅努欽進一步解釋，市場應該為聯準會在該計畫還剩餘大量的預算感到高興，這意味著這項紓困案的成功，不應過於聚焦這些很少使用的紓困措施。此外，梅努欽說道，民主黨原先還對於撥款 5000 億美元給財政部提出質疑，如今也該是時候如國會所願向聯準會回收這些資金。

梅努欽目前正敦促民主黨能像年初 CARES 法案般與共和黨進行新一輪紓困案協商，他將與白宮幕僚長梅多斯 (Mark Meadows) 以及參議院多數黨領袖麥康奈爾 (Mitch McConnell) 會面，也計劃在未來與眾議院的佩洛西 (Nancy Pelosi) 接觸。

梅努欽突如其來動作引起各界譁然，有經濟學家認為，此舉就像從鐵達尼號拆下救生艇，料將大大降低 Fed 支持金融體系的能力，芝加哥 Fed 總裁 Charles Evans 週五也受訪表示，年初推出的信貸工具，在疫情期間為金融市場提供有利的支持，其效用在長期而言至關重要，因此對這項決定令人感到失望。

美國財政部週四請求聯準會把企業短期商業票據、貨幣市場操作以及薪資保護計畫 (PPP) 延長 90 天，但出於財政狀況考量，初級與次級市場公司信貸工具、州和地方政府的市政流動性融資、中小企業直接貸款計畫以及定期資產擔保證券貸款機制按原定規劃 12 月 31 日期滿即中止。