不跟風搶美元 銀行推新台幣大額高利存款

近期新台幣兌美元節節高升，同步帶動市場掀起加碼美元的風潮。然而，外幣理財需考量匯差風險，對於沒有外幣資金需求或資金相對有限的民眾來說，台幣存款仍為多數民眾理財的首選方案，看好民眾對於台幣存款的需求，許多銀行陸續推出高額度長天期的新台幣存款專案。

以王道銀行來說，繼日前延長推出年利率 0.88% 的一年期優惠定儲至 12 月底之外，接著推出年利率 0.9% 的 13 個月期優惠定儲至 11 月底。針對用戶資金靈活調度的需求，王道銀行另推出年利率最高 1% 的新台幣階梯活儲至 12 月底，凡於活動期間單筆轉入或匯入新台幣 30 萬元以上者，自隔天起至六個月內即享優惠利率，其中 150 萬元以內存款享有優惠年利率 0.5%，150 萬零 1 元至 200 萬元的存款則享有優惠年利率 1%，優惠額度上限 200 萬元。

此外，安泰銀行推出固定年利率 0.7% 的新台幣 9 個月期定儲至 12 月底，單筆 10 萬元起存、上限 300 萬元；遠東銀行推出固定年利率 0.87% 的新台幣 12 個月期定儲至 12 月底，單筆 30 萬元起存、上限 4000 萬元。

不只本土銀行，外銀也大推新台幣優利存款，匯豐銀行推出年利率最高 1.2% 的階梯活儲至 11 月底，其中 50 萬至 100 萬元的存款享有 1.2% 優惠年利率，優惠額度上限 100 萬元；渣打銀行推出年利率最高 1.15% 的階梯活儲至 2021 年 1 月，其中 100 萬元以上至未滿 200 萬元存款享有優惠年利率 0.55%，200 萬元至 300 萬元的存款享有優惠年利率最高 1.15%，優惠額度上限 300 萬元。

不過銀行業者也提醒，各家銀行優利存款方案的門檻、資格限制、及優惠期間皆不相同，民眾可根據資金額度及存款期限等需求分配存放。