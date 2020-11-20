瑞銀：疫苗問市 全球經濟明年可望恢復疫情前水準

新冠肺炎疫情重挫全球經濟動能，但瑞銀認為，假設疫苗在明年中旬問市，屆時全球的經濟產出與企業獲利可望在 2021 年恢復至疫情前水準；而已開發國家 GDP 甚至有機會在 2022 年恢復至疫情前的水準。

瑞銀表示，如果新冠肺炎疫苗可望在 2021 年第 2 季廣泛運用，屆時即便疫情再度死灰復燃，但有了疫苗與社交距離限制措施，可望讓社交活動逐漸趨於正常，預期屆時發達國家的國內生產總值 (GDP) 將在 2022 年回復至疫情前水準。

以投資標的來說，瑞銀預期，2020 年部落後股票可望在 2021 年啟動落後補漲，尤其是週期性和中型股票，其中又相對看好金融科技、綠色科技、醫療科技或 5G 等。

瑞銀表示，為搶救受疫情衝擊的經濟動能，各國政府陸續推出財政刺激方案，在持續低利率環境與疫苗問市加持下，可望為中小型股、優質金融和能源股, 以及工業和非必需消費品行業帶來高於平均水準的報酬。

瑞銀財富管理全球首席投資總監 Mark Haefele 表示，2021 年在全球政府持續性財政擴張與亮畫寬鬆下，加上新政治領袖的上任，可望為明年投資市場注入新契機。

瑞銀集團台灣區總經理暨瑞銀台灣區財富管理執行長陳允懋則說，今年在新冠疫情衝擊下，導致全球經濟動盪，而台灣的投資者面臨考驗也多了機會，所幸台灣擅長科技與醫療發展，相信在經濟復甦上相對更具機會與彈性。

