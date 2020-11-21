〈東元結盟華新〉黃茂雄：觀察合作綜效 雙方不排除再增加持股

東元 (1504-TW) 集團會長黃茂雄今 (21) 日出席第 27 屆「東元獎」頒獎典禮，會後針對與華新的換股合作案表示，兩家集團投資合作早已超過 30 年，加上雙方在各自領域有所專長，未來將合作拓展新能源市場，依照合作綜效結果，雙方都不排除增加持股。

黃茂雄指出，兩家集團合作時間超過 30 年，東元早已投資華新，更一度在華新董事會取得一席董事；後續雙方更與歌林、三洋等公司一同赴新加坡拓展市場，因此，東元與華新的關係並不陌生。

黃茂雄表示，據了解，華新在美國加州有綠能的計畫案，而東元在美國德州也有工廠，加上在美國已布局太陽能、綠能，可提供華新馬達、機電相關設備；華新則可供應東元電線電纜、不鏽鋼、電子零組件等，業務上具有互補性。

黃茂雄認為，華新集團旗下有許多子公司，如被動元件廠華新科；東元旗下也有不少子公司，預期未來除母公司合作外，子公司也有機會合作，並發揮更大綜效。

東元與華新預計明年 1 月 6 日完成換股，股份交換後，東元將持有華新 6% 股權，華新則持有東元華新 8% 股權，未來是否持續增加持股，黃茂雄回應，目前還是得看未來合作後的效益，不排除增加持股。