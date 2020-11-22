〈觀察〉車市龍頭和泰集團搶啖計程車市 將掀起司機跳槽風？

車市龍頭和泰車 (2207-TW) 上周宣布以「yoxi」品牌進軍乘車派遣服務市場，在計程車業界投下震撼彈，不同於台灣大車隊 (2640-TW)、大都會車隊等傳統業者，或是創新的叫車平台 Uber 和 Line Taxi，支持 yoxi 背後的是龐大汽車一條龍集團資源，甚至在 80% 計程車都是採用 TOYOTA 的利基下，和泰車總經理蘇純興發下豪語「希望做到業界第一」，不排除計程車市將出現一波洗牌。

目前，國內最大車隊仍以台灣大車隊的 2.2 萬台為主，其次是大都會車隊 1 萬台，創新叫車平台 UBER 在與六大計程車隊合作後，已達近 8000 台規模，而成立僅短短 1 年的 Line Taxi 在強大品牌實力下也吸引 6000 名司機加入。

然而，市場上高達 80% 的計程車都是使用 TOYOTA，比起其他競爭同業，和泰車是唯一擁有「移動載具」優勢者，不僅有助吸引司機群因而轉向 yoxi，甚至對二三線地區性具有執照的自營司機都有加入誘因。

事實上，yoxi 初期也有必須克服的問題，由於雙北 yoxi 目前僅 700 台車，叫車等候時間恐怕較其他同業相對久，起步階段需給予司機高度的誘因加入，以快速拓展車隊，進而逐漸縮短乘客叫車後的等候時間，而用戶滿意度提升後黏著度增加叫車頻率，形成良性循環。

因此，可觀察到，yoxi 初試啼聲已令競爭同業感到不小壓力，不僅喊出整合集團資源提供司機從購車、貸款、保險到保修等一條龍服務，甚至祭出年底前入隊的首批隊員終身免月租費，免負擔個人乘客行銷折扣，以及年底前每日保證 10 趟保障、4G 網路吃到飽 299 元等誘因，對於有收月費的車隊而言，勢必造成不小壓力。

不過，和泰雖具備集團資源，要快速將 yoxi 坐大也並非易事，部分中大型車隊多半擁有長期合作企業戶，或是車站外委託經營等業務，對司機而言有留下又因；另一方面，加入 yoxi 必須統一車色和外觀，也會令透過靠行經營多元計程車的司機怯步，因此，yoxi 先訂下明年底 5000 台規模初步目標。

整體來看，和泰車是以「最了解計程車司機需求的車商」為利基切入叫車市場，不管是買車、保險、售後維修和貸款等服務，yoxi 司機均可在和泰集團一站完成，對司機而言，不僅僅是平台間的跳槽而已，不排除將掀起一波司機跳槽風，而其他車隊將如何因應，有待觀察。