〈觀察〉RCEP成軍 新南向出口市場恐雪上加霜

以東協國家為主的 RCEP(區域全面經濟夥伴協定) 正式成軍，這個號稱全球最大自貿區的經濟體，台灣卻遭排除在外，未來除了可能面臨日韓產業競爭壓力外，對東協出口恐難逃衰退，為新南向市場蒙上陰影。

由中國主導、東協成員國為主的 RCEP 正式簽署成軍，該組織最大特點在於關稅廢除率高達 9 成以上，外界憂心以經貿為主的台灣無法加入 RCEP，將嚴重衝擊我經貿市場動能，尤其是政府積極耕耘的新南向市場，恐怕成為首當其衝的受害者。

對於 RCEP 成軍，經濟部坦言，RCEP 簽署後對我的鋼鐵、機械、塑化、紡織等傳產影響較大，而今年受疫情衝擊，市場需求面縮減，導致我傳產出口表現積弱，包括基本金屬、塑橡膠前 10 月出口值仍較去年同期衰退。

再看我對主要出口市場的表現，主要仍以美、中兩大出口國為主，儘管 10 月我對東協出口終於轉正，但累計前 10 月對東協出口值仍比去年同期縮減，除非最後兩個月出現爆發性成長，否則我對東協全年出口衰退幾成定局，且是連續三年負成長。

儘管我對 RCEP 國家有高達 7 成已簽署免關稅協議，但大多是受資訊科技協定 (ITA) 保護的半導體產業，其他包括機械、鋼鐵、紡織、塑橡膠等仍有關稅壓力，而 RECP 零關稅協議，勢必提高我對東協市場的貿易障礙。

在美中貿易戰下，確實讓我出口產業在半導體、電子資通訊業靠著轉單優勢，支撐出口表現，但隨著 RCEP 成軍，身為國際邊緣人的台灣，除了靠積體電路、電子產業撐起出口半壁江山外，面對全球供應鏈重組、區域經貿整合變局，該如何降低 RCEP 對傳產的衝擊，成為當前最大課題。