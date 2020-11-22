台股靠半導體突破「萬三」 法人點名還有這些族群蓄勢待發

台股在基本面與資金面力撐下，單周大漲 443 點，創下 6 月以來單周最大漲幅，在標的挑選上，法人除點名扛起多頭大旗的半導體電子族群外，也看好低基期的汽車、綠能等類股，有望在資金挹注下啟動落後補漲行情。

在熱錢拉抬下，推升台股指數節節攀升，站穩 13000 點關卡，富蘭克林華美投信指出，台股除了有科技產業助攻外，加上外資回籠，是大盤越墊越高的主因。

富蘭克林華美投信分析，目前盤勢表現較為強勢的大型科技權值股，考量今年以來漲幅較高，年底前要出現利多再向上一波的空間較為有限，因此在第 1 季前建議可多留意尚未漲多個股或部分有利基的中小型股，或有機會落後補漲。

安聯投信則認為，除了電子半導體之外，中長線著眼於汽車相關，原因在於汽車族群近幾年的基期是相對較低，如果以中長線布局角度來看，汽車產業有機會是電子業外的另外一盞明燈。

安聯台灣智慧基金經理人鍾安綾表示，農曆年前盤勢在基本面和資金面支撐下，表現有望維持正向；但農曆年後則要留意銷售和庫存水位，建議要持續觀察消費力道、對應的庫存水位，去判斷是否有產生庫存調整的風險，

富蘭克林華美台股傘型之高科技基金經理人郭修伸指出，大型股今年以來漲幅頗多，尋找投資標的可從今年尚未漲多的類股著手，像是手機、車用電子、綠能等產業尋找投資機會。

另外，隨著新冠疫苗研發屢傳佳音，市場普遍認為，明年上半年逐漸解封的機率高，故短線也轉為看好餐廳、娛樂、健身房、國內旅遊等產業也可列入留意物色範圍。