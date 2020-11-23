失智症比您想像的更近！憶聲科技文教基金會 教您全面認識失智症

失智症其實比您想的還要更近，根據統計，年齡於 65 歲以上，毎 13 個人；80 歲以上，毎 5 人中即有一人失智，比例並不算低。憶聲科技文教基金會為讓民眾能有效的全面認識失智症，特別邀請現任臺安醫院神經內科主任林冠宏，12 月 5 日 (六) 下午兩點起於中壢區公所 3 樓訓練教室，舉行「神經退化疾病 - 失智症」專題講座。

憶聲科技文教基金會表示，本次專題講座特別感謝中壢區公所再次全力支持憶聲科技文教基金會，提供舒適的場地空間，與民眾一同守護健康。

憶聲科技文教基金會講座籌備人王惠敏表示，台灣已漸步入高齡化社會，因此失智症的發生恐會在你我身邊越發頻繁，所以對民眾來說，關於失智症的成因、及早發現預防之道及治療相關，更是相形重要。一旦家人若不幸罹患失智症，甚至有失能情況，許多人對於疾病的無知，在照顧病人時，往往會帶來生活中很大的不便和辛苦。王惠敏說，因此希望透過本次的專題講座「神經退化疾病 - 失智症」，讓參與的民眾先對失智症有初步的認識，藉以建立正確的觀念及能友善對待身旁病友。

憶聲科技文教基金會專題講座，為避免醫病主題給人艱澀難懂的印象，於毎次主題研擬時，都以實用性、生活化、重要度等三大面向進行規劃，希望讓參與的民眾輕鬆吸收新知。同時，也邀請業界經驗豐富的醫師進行解說與交流，本次於 12 月 5 日舉辦的「神經退化疾病 - 失智症」專題講座，特邀請臺安醫院神經內科主任林冠宏前往進行專題演講，他曾撰寫「失智，就是這麼一回事！」一書，是業界知名的內神經科專家。林冠宏醫生當天將以實際案例進行分享，分享失智症的成因、症狀、病程、類型及診斷等… 資訊，並介紹如何預防及照顧病人的重點說明，內容非常精彩多元，千萬不要錯過，歡迎各界蒞臨聆聽。

憶聲科技文教基金會是憶聲電子集團榮譽董事長彭君平先生，在集團創立 30 周年時所成立。透過致力推動科技與人文的結合，進行各項慈善捐助、關懷弱勢團體、資助偏鄉地區教育資源、舉辦有關科技發展、知識交流與人才培訓學術講座、環境保育議題的公益音樂會或親子參訪、田野體驗、健康生活講座等，希望協助提升國人生活品質、打造更好的科技未來。

神經退化疾病 - 失智症演講資訊如下：

時間：2020 年 12 月 5 日周六 下午 2-4 點

地點：中壢區公所 3 樓訓練教室 (桃園市中壢區環北路 380 號)

主講人：臺安醫院神經內科主任林冠宏

報名電話: 03-4515494 分機 8603 王小姐

其他：11 月 30 日前報名即享精美小禮一份。活動全程請自備口罩配戴，發燒者謝絕入場，敬請配合